Ср, 3.02.2021
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"Снежный город" в Кохтла-Ярве растет и развивается

Творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры вышла на улицу и, объявив начало фестиваля "Снежный город", задала тон. ФОТО: Кохтла-Ярвеский центр культуры

Кохтла-Ярвеский центр культуры вновь собирает творческих горожан на строительство снежных сооружений. Традиционный фестиваль "Снежный город" состоится в субботу, 6 февраля в 11.00 на площадке перед центром культуры. Регистрация участников - до 5 февраля, и стоит поспешить: количество ограничено до десяти команд. 

Конкурс стартует в 11.00. На сооружение фигур предполагается, как всегда, три часа, после чего жюри оценит работы и в 14.15 состоится награждение. В команде может быть от двух до восьми человек. Они могут представлять различные учреждения, могут быть также семьи или просто сборные. 

Подарки подготовлены для всех, но специальный приз ожидает строителей, соорудивших самую оригинальную снежную горку. Регистрация и информация по электронному адресу: infojuht@kjkk.ee. 

Организаторы выделят участок, фантазия архитекторов и строителей не ограничивается, но по многолетнему опыту советуют: идею будущего сооружения лучше продумать заранее. Инструменты и дополнительные материалы для работы (лопаты, совки, краски и т.д.) участники приносят с собой. Вода для укрепления снежных фигур предоставляется на месте. 

Традиционный зимний фестиваль, который многие горожане ждут с нетерпением, на этот раз не ограничивается одним днем, потому что с 26 января по 8 февраля проходит также дигитальный фестиваль снежных фигур. Горожане строят сооружения или фигуры где им удобно, фотографируются с ними и присылают фото на info@kjkk.ee. Все они будут опубликованы на странице КЯЦК в "Фейсбуке". Победителя определит зрительское голосование и он получит прекрасную награду - катание на тюбах в парке Алутагузе. 

- Кохтлаярвесцы откликнулись на новое предложение активно, фотографий уже много, - радуется инфоспециалист Кохтла-Ярвеского центра культуры Юрате Кастрицкая. - На улице прекрасная зимняя погода, которая благоприятствует прогулкам на свежем воздухе, так что надеемся, что и виртуальный, и реальный фестивали принесут всем много позитивных эмоций. 

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