ВИДЕО ⟩ Знаменитый нос Райо Пийроя пострадал и на лыжном марафоне

Спортсмен, который, несмотря на завершение профессиональной карьеры, финиширует в первой пятидесятке на эстонских лыжных марафонах, прибежал на финиш в Паннъярве всего на 15 минут позже победителя, но с окровавленным носом…

- Куда ж без этого - не стоит совать свой нос повсюду, - с усмешкой прокомментировал он ситуацию на трассе, когда другой участник попал ему по носу концом лыжной палки.

Пийроя, который сейчас работает рыбаком в Пярну, сказал, что для него Паннъярве - особенное место, поскольку именно здесь он пробежал свой первый лыжный марафон. "К марафонам тянет из-за эмоций, которые приносит занятие спортом. Для меня такие лыжные гонки сродни певческому празднику", - сказал он.

Длинную дистанцию Алутагузеского марафона преодолел и Марек Лемсалу, который тоже носил повязку капитана футбольной сборной Эстонии и был центральным защитником, а также играл в немецком профессиональном футбольном клубе "Майнц" вместе с Юргеном Клоппом, нынешним главным тренером "Ливерпуля".

У Лемсалу, который старше Пийроя на семь лет, на преодоление 44 километров ушло на полчаса больше, и он констатировал, что одолеть Пийроя на марафонской трассе невозможно: "Никогда не смогу!".