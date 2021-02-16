Вт, 16.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
1 мин для прочтения

ВИДЕО ⟩ Знаменитый нос Райо Пийроя пострадал и на лыжном марафоне

Райо Пийроя на финише осматривает свой нос с помощью камеры телефона: хотя лыжные гонки далеко не такой контактный вид спорта, как футбол, и на лыжной трассе можно разбить нос. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Знаменитый нос бывшего капитана и центрального защитника сборной Эстонии по футболу Райо Пийроя, который за время его футбольной карьеры был разбит не менее десяти раз, пострадал и на Алутагузеском лыжном марафоне. 

Спортсмен, который, несмотря на завершение профессиональной карьеры, финиширует в первой пятидесятке на эстонских лыжных марафонах, прибежал на финиш в Паннъярве всего на 15 минут позже победителя, но с окровавленным носом…

- Куда ж без этого - не стоит совать свой нос повсюду, - с усмешкой прокомментировал он ситуацию на трассе, когда другой участник попал ему по носу концом лыжной палки.

Пийроя, который сейчас работает рыбаком в Пярну, сказал, что для него Паннъярве - особенное место, поскольку именно здесь он пробежал свой первый лыжный марафон. "К марафонам тянет из-за эмоций, которые приносит занятие спортом. Для меня такие лыжные гонки сродни певческому празднику", - сказал он.

Длинную дистанцию Алутагузеского марафона преодолел и Марек Лемсалу, который тоже носил повязку капитана футбольной сборной Эстонии и был центральным защитником, а также играл в немецком профессиональном футбольном клубе "Майнц" вместе с Юргеном Клоппом, нынешним главным тренером "Ливерпуля".

У Лемсалу, который старше Пийроя на семь лет, на преодоление 44 километров ушло на полчаса больше, и он констатировал, что одолеть Пийроя на марафонской трассе невозможно: "Никогда не смогу!".

Лемсалу был рад, что темп гонки позволял успеть осмотреться по сторонам. "Супер, давно не бегал марафон в таком красивом месте. Чистое наслаждение!" - сказал он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back