Нарвский энергозабег переносится на октябрь

Крупное мероприятие, которое по первоначальному плану должно было состояться 12 июня, пройдет 9 октября, в случае если коронаограничения позволят провести соревнование в этот день.

Главный организатор Нарвского энергозабега Мати Лиллиаллик уже в конце апреля говорил, что вероятность проведения мероприятия в июне мала. "Мы не строим иллюзий. Если в мае количество участников мероприятий на открытом воздухе ограничено - не более 150 человек, - то в июне оно увеличится, может быть, раза в два, но нас это не спасет. У нас уже зарегистрировались более тысячи человек и эта цифра вырастет в несколько раз", - отметил он.

В программу проводимого вот уже в десятый раз Нарвского энергозабега традиционно входят полумарафон на 21,1 километра, бег и ходьба на 6 километров и детские забеги. В сотрудничестве с Союзом легкой атлетики в Нарве уже традиционно проводится также чемпионат Эстонии по полумарафону.

В наиболее удачные годы в Нарвском энергозабеге участвовало свыше четырех тысяч человек.

Место старта и финиша Нарвского энергозабега расположено в начале речного променада у пляжного здания. Разнообразная трасса ведет участников забега на территорию исторической Кренгольмской мануфактуры, по нескольким улицам и велодорогам Нарвы, а также заворачивает на пяхклимяэские трассы здоровья. Все участники десятого Нарвского энергозабега получат уникальные юбилейные медали.

Нарвский энергозабег станет в этом году финалом эстонской серии городских забегов, состоящей из девяти этапов. Серия начнется 1 августа с забега вокруг озера Вильянди. Из-за коронаограничений серия городских забегов перенесена нынче на конец лета - начало осени и календарь забегов будет очень плотным. С конца августа по одному забегу будет проходить каждые выходные.