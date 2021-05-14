Выезд прививочных бригад на рабочие места уменьшил страх перед вакцинацией

Двери аристократичного банкетного зала главного здания мызы Мяэтагузе в четверг вечером впервые за этот год открылись перед посетителями - шестьдесят с лишним человек по очереди прошли по паркету под роскошной люстрой в угол зала, где работники центра здоровья "Corrigo" проводили вакцинацию. В рядах посетителей в основном были работники учреждений Алутагузеской волости и их близкие.

Страхи отступали не быстро

Повар спа-отеля "Mäetaguse" Татьяна довольна, что получила вакцину "Moderna". "С нею сплю спокойно", - сказала она, признавшись, что долгое время была уверена, что не даст себя вакцинировать, так как много читала о плохих побочных эффектах вакцины "AstraZeneca" и вакцины еще мало изучены.

Она добавляет, что все же поняла: уже только из-за работы надо сделать прививку, ведь тогда будет больше уверенности, что ненароком не заразишь других людей. "Удачно совпало, что в то же время, когда я решила вакцинироваться, прививочная бригада приехала сюда на место", - рада Татьяна.

Ее коллега из Мяэтагузеской основной школы Валентина говорит о прививке конкретно: "Если надо сделать инъекцию, то придется сделать - и все дела". Хотя она тоже не скрывала, что сомнения и страхи были. "Я верю, что это поможет уберечь здоровье".

Руководитель мызного отеля "Mäetaguse" Терье Раттур несколько месяцев боролась за то, чтобы в Ида-Вирумаа начали вакцинировать и людей помоложе. Она довольна, что с вечера четверга 80 процентов работников отеля получили хотя бы одну дозу вакцины, а остальные имеют антитела, переболев вирусом.

По словам Раттур, среди работников отеля были сомневающиеся в вакцинации, которым она отправляла, чтобы переубедить, ссылки на статьи в интернете. "Я сказала, что хочу, чтобы другим работникам было безопасно находиться на работе, да и клиентам мы сможем говорить тогда, что здесь безопасно", - отметила она, тревожась о том, что если Ида-Вирумаа по охвату вакцинацией будет сильно уступать остальной Эстонии, то и часть внутренних туристов приехать сюда летом не осмелится.

Руководитель отеля подтверждает, что не заставляла работников прививаться. Но если бы часть работников отказались от вакцинации, то пришлось бы реорганизовать работу. "Например, администраторам, которые не сделали прививку, пришлось бы больше находиться на работе в ночную смену, когда движение людей меньше. Я предложила и такой вариант, чтобы в начале каждой рабочей недели делать экспресс-тест", - сказала она об альтернативах, отметив, что помогли тут в немалой степени и разъяснения других коллег, особенно тех, кто на себе ощутил все тяготы коронавируса.

Чем больше людей нашей волости - независимо от возраста - получат инъекцию, тем больше чувства уверенности это даст. Кайри Хыбемери, помощник старейшины Алутагузеской волости 1

Дозу вакцины получила на мызе Мяэтагузе также Авели Уусталу - троекратная за минувшую зиму чемпионка Эстонии по лыжным гонкам среди взрослых. Многообещающе начавшийся сезон 20-летней уроженки деревни Охаквере испортил настигший ее перед крупными соревнованиями коронавирус. Уусталу сказала, что хотя и переболела им, все же решила пройти вакцинацию, ведь это, вероятно, даст больше шансов для поездок в зарубежные тренировочные лагеря и позволит заложить основу нового сезона.

"AstraZeneca" никто не хочет

По словам помощника алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери, волость планирует совместные вакцинации также в Ийзаку и некоторых других местах, где много жителей. "Чем больше людей нашей волости - независимо от возраста - получат инъекцию, тем больше чувства уверенности это даст", - отметила она, добавив, что в Мяэтагузе местом вакцинирования стал мызный зал, так как там удобно было дистанцировать людей.

Исполнительный руководитель центра здоровья "Corrigo" Мерле Харьо подтвердила, что интерес к вакцинации на рабочих местах, начатой на этой неделе в Ида-Вирумаа в виде исключения, оказался велик. "Были предприятия, где в первоначальные списки желающих вакцинироваться пришлось добавить еще десятки имен".