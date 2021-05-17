Энели Ефимова начала ЧЕ с 56-го места

Ее тренер Ханри Хейн сказал ERR, что начавшийся на этой неделе в Будапеште ЧЕ предназначен прежде всего для получения опыта участия в крупных соревнованиях. Основной упор в нынешнем сезоне сделают на юниорский чемпионат мира и Олимпийские игры. Участие в ЧЕ было также под вопросом из-за легкой травмы плеча, после которой спортсменка на сегодня уже восстановилась.