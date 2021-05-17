Энели Ефимова начала ЧЕ с 56-го места
Уроженка Силламяэ 14-летняя Энели Ефимова на своем первом чемпионате Европы среди взрослых заняла в первом виде - плавании вольным стилем на 50 метров - 56-е место со временем 27,38.
Уроженка Силламяэ 14-летняя Энели Ефимова на своем первом чемпионате Европы среди взрослых заняла в первом виде - плавании вольным стилем на 50 метров - 56-е место со временем 27,38.
Основным видом для Ефимовой, удивившей в апреле выполнением норматива Олимпиады в Токио, является брасс.
Ее тренер Ханри Хейн сказал ERR, что начавшийся на этой неделе в Будапеште ЧЕ предназначен прежде всего для получения опыта участия в крупных соревнованиях. Основной упор в нынешнем сезоне сделают на юниорский чемпионат мира и Олимпийские игры. Участие в ЧЕ было также под вопросом из-за легкой травмы плеча, после которой спортсменка на сегодня уже восстановилась.