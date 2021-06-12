ОПРОС ⟩ Почему хорошо или почему плохо жить в Кохтла-Ярве?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лемби РООСМАН:

- Всю жизнь в этом городе, все родное и близкое. Больше нигде не жила, поэтому сравнивать не могу, может, где-то и лучше, но для меня здесь все хорошо. Плохо, что слишком много всего закрывается - например, уже нет ни одной банковской конторы. Лично я от этого не страдаю, но в городе много пожилых людей, для которых отсутствие контор - реальная проблема. Магазины только остались, да и то маловато.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ирина МАКЛАГИНА:

- Очень нравится, что спокойно. Нет активного движения на дорогах. Кохтла-Ярве - родной город, который я люблю. Мне жить здесь не скучно, потому что я из тех людей, которые способны организовать развлечения своими силами. Сама не любитель тусовок, но для молодежи маловато возможностей досуга, многие стараются уехать, но кто-то и возвращается. У нас красивая природа. Плохо, что магазинов мало, ассортимент товаров скуден, приходится ездить в другие города.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марк ЛЕПИК:

- Вижу тенденцию на улучшение, с каждым годом здесь жить приятнее. Для меня на данный момент это лучшее место для жизни. Красивая аллея, за которой ухаживают, парки. Многие дороги починили. На бассейке приятно гулять, но хочется видеть ее более благоустроенной. Плохо - воздух, подъезжаешь и по запаху ощущаешь - дом скоро...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Любовь ЖИРНОВА:

- С 1965 года здесь живу, привыкла. Красивый город, но хочется, чтобы жители бережнее относились к этой красоте. Плохо, что закрываются конторы и магазины, надо ездить в Йыхви, а мы - как на задворках, мертвая зона становится. Рабочие места для молодежи нужны, чтобы перспектива у города была.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА: