Николай Осипенко восстановил депутатские полномочия

Начиная с 2005 года Осипенко четыре раза избирался в Йыхвиское волостное собрание, но последние восемь лет в заседаниях собрания он не участвовал, регулярно уведомляя канцелярию о том, что приостанавливает свои депутатские полномочия.

Восстановление полномочий само по себе не означает, что Осипенко будет участвовать в заседаниях. Депутатские полномочия вновь приостановятся, если он в течение трех месяцев участвовать в заседаниях не будет. До следующих выборов осталось всего два с половиной месяца.