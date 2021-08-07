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Николай Осипенко восстановил депутатские полномочия

Николай Осипенко в последний раз участвовал в заседаниях Йыхвиского волостного собрания в 2012 году. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лидер йыхвиского избирательного союза "Meie Kodu" Николай Осипенко, впервые в текущем четырехгодичном избирательном цикле решил восстановить депутатские полномочия в волостном собрании.

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Начиная с 2005 года Осипенко четыре раза избирался в Йыхвиское волостное собрание, но последние восемь лет в заседаниях собрания он не участвовал, регулярно уведомляя канцелярию о том, что приостанавливает свои депутатские полномочия.

Восстановление полномочий само по себе не означает, что Осипенко будет участвовать в заседаниях. Депутатские полномочия вновь приостановятся, если он в течение трех месяцев участвовать в заседаниях не будет. До следующих выборов осталось всего два с половиной месяца.

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