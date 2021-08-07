Николай Осипенко восстановил депутатские полномочия
Лидер йыхвиского избирательного союза "Meie Kodu" Николай Осипенко, впервые в текущем четырехгодичном избирательном цикле решил восстановить депутатские полномочия в волостном собрании.
Лидер йыхвиского избирательного союза "Meie Kodu" Николай Осипенко, впервые в текущем четырехгодичном избирательном цикле решил восстановить депутатские полномочия в волостном собрании.
Начиная с 2005 года Осипенко четыре раза избирался в Йыхвиское волостное собрание, но последние восемь лет в заседаниях собрания он не участвовал, регулярно уведомляя канцелярию о том, что приостанавливает свои депутатские полномочия.