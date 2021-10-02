Лаури Вахтре: Мечта о красивой Нарве набирает силу
Идея, что старый город Нарвы следовало бы отстроить полностью или частично, за последние годы обрела много сторонников или хотя бы набирает известность.
Идея, что старый город Нарвы следовало бы отстроить полностью или частично, за последние годы обрела много сторонников или хотя бы набирает известность.
Произошло несколько существенных сдвигов. Во-первых, в самой Нарве в порядке гражданской инициативы появилась группа, собирающая сейчас подписи под петицией. Целью является инициировать детальную планировку для восстановления по крайней мере одной улицы, для чего на первом этапе даже не потребовалось бы сносить ни одно из существующих зданий. Среди нарвитян заметен рост интереса, хотя большинство и занимают выжидательную позицию, так как людям не ясно, что толком планируется.
Что-то подобное тематическому парку или все же живой и современный город? Добиваются полной аутентичности вплоть до последней стрехи крыши или ожидаются также уступки современным потребностям и современной архитектуре? Кто будет жить в построенных зданиях? Для чего их вообще станут использовать? Что будет со зданием колледжа? Не оставят ли жильцов хрущевок без крыши над головой? И так далее.
На все эти вопросы сторонники идеи отвечали неоднократно, но и сами вопросы помогали уточнить и лучше продумать предложение. Поэтому стоит повторить некоторые главные положения.
Прежде всего речь идет не об утопии в смысле как объема, так и стоимости работ. Конечно, задействовать придется государственные деньги, но не непосредственно в застройку Нарвы, а в подготовку стройплощадки. Это значит, что если на восстановление пойдет больше, чем одна улица и Ратушная площадь, то надо будет снести определенное количество хрущевок, которые на сегодня к тому же амортизированы. Их жильцам надо будет предоставить новые (желательно получше и побольше) квартиры где-то поблизости в специально построенных для этого зданиях.
То есть нет опасения, что кого-то обидят. Наоборот. Этот этап действительно могло бы финансировать государство, как и раскопку и археологическое изучение старинных фундаментов. Но затем задействовать пришлось бы уже деньги частных инвесторов. Образно говоря, будет издан фотоальбом о прекрасных домах старого города Нарвы и каждый желающий сможет приобрести какой-то из них - только построить его он должен сам. Условием будет только сохранение старинного облика (может быть, за некоторыми единичными исключениями, когда будут поставлены условия и относительно внутренностей здания) - и пожалуйста, приступайте к работам.
Таким образом отпадет один часто задаваемый вопрос: что будут делать с этими домами? Будут делать именно то, что решат домовладельцы. Кто-то разместит там контору своей фирмы, кто-то - гостиницу или кафе. Кто-то будет проживать там сам или сдавать здание в аренду в качестве жилья или офисов, а кто-то найдет и какой-нибудь другой способ применения.
Любая инвестиция - это, конечно, риск, как и в данном случае. Однако осмелюсь прогнозировать, что после изначальных сомнений участки в старом городе Нарвы вместе со своим правом на строительство разошлись бы как горячие пирожки, ведь Нарва благодаря своему местоположению обладает огромным потенциалом. Такое решение в самом зародыше решило бы ту проблему, чтобы результатом не стал некий призрачный музей под открытым небом. Старый город Таллинна не является музеем под открытым небом, не стал бы и старый город Нарвы.
Неоднократно спрашивали также о здании колледжа, которое многим нравится, а многим - нет. Я всегда отвечаю, что к этому вопросу можно будет вернуться, когда застроены будут все окрестности. Это не уклонение от ответа. Мы действительно только тогда узнаем, сочетается ли современное здание колледжа с окрестностями. Вовсе не исключено, что сочетаться оно будет хорошо.
Критики идеи неоднократно высказывали также мысль, что старый город можно бы отстроить - но по-современному. В ответ можно сказать, что вся Европы полна претендующих на аутентичность реконструкций (то есть копий - по крайней мере, внешне), их становится все больше, и, следовательно, такой способ строительства тоже является одной из возможностей быть современными.
Сегодняшняя постмодернистская архитектура в общем не способна адаптироваться к какому-то (старинному) окружению и результат оказывается в лучшем случае терпимым (например, дом торговли "De la Gardie" на улице Виру в Таллинне или новое здание в Тарту на углу улиц Рюйтли и Кюйтри).
Очевидно, в Нарве при восстановлении какого-нибудь здания можно будет предоставить большую свободу реконструкторам (наверное, фасады изменились бы и в том случае, если бы Эстонская Республика и старый город Нарвы не прекращали своего существования), однако такие здания должны быть в меньшинстве и опираться все же на старинные фундаменты, оставаясь и по высоте в предусмотренных рамках. Общий фон должны задавать дома, которые выглядят как до уничтожения, воссоздают специфическую атмосферу старого города Нарвы и ее не разрушают современные исключения.
Здесь не хватит места и времени, чтобы поговорить об экономическом вопросе, а также о социальных, региональных и республиканских аспектах проекта восстановления. Но в любом случае ясно, что восстановление старого города Нарвы имеет более широкое, чем только местное, значение. Это могло бы стать делом всей Эстонии и во многом - Европы, ведь речь идет все-таки о воротах Евросоюза.