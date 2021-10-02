Лаури Вахтре: Мечта о красивой Нарве набирает силу

Произошло несколько существенных сдвигов. Во-первых, в самой Нарве в порядке гражданской инициативы появилась группа, собирающая сейчас подписи под петицией. Целью является инициировать детальную планировку для восстановления по крайней мере одной улицы, для чего на первом этапе даже не потребовалось бы сносить ни одно из существующих зданий. Среди нарвитян заметен рост интереса, хотя большинство и занимают выжидательную позицию, так как людям не ясно, что толком планируется.

Что-то подобное тематическому парку или все же живой и современный город? Добиваются полной аутентичности вплоть до последней стрехи крыши или ожидаются также уступки современным потребностям и современной архитектуре? Кто будет жить в построенных зданиях? Для чего их вообще станут использовать? Что будет со зданием колледжа? Не оставят ли жильцов хрущевок без крыши над головой? И так далее.

На все эти вопросы сторонники идеи отвечали неоднократно, но и сами вопросы помогали уточнить и лучше продумать предложение. Поэтому стоит повторить некоторые главные положения.

Прежде всего речь идет не об утопии в смысле как объема, так и стоимости работ. Конечно, задействовать придется государственные деньги, но не непосредственно в застройку Нарвы, а в подготовку стройплощадки. Это значит, что если на восстановление пойдет больше, чем одна улица и Ратушная площадь, то надо будет снести определенное количество хрущевок, которые на сегодня к тому же амортизированы. Их жильцам надо будет предоставить новые (желательно получше и побольше) квартиры где-то поблизости в специально построенных для этого зданиях.

То есть нет опасения, что кого-то обидят. Наоборот. Этот этап действительно могло бы финансировать государство, как и раскопку и археологическое изучение старинных фундаментов. Но затем задействовать пришлось бы уже деньги частных инвесторов. Образно говоря, будет издан фотоальбом о прекрасных домах старого города Нарвы и каждый желающий сможет приобрести какой-то из них - только построить его он должен сам. Условием будет только сохранение старинного облика (может быть, за некоторыми единичными исключениями, когда будут поставлены условия и относительно внутренностей здания) - и пожалуйста, приступайте к работам.

Таким образом отпадет один часто задаваемый вопрос: что будут делать с этими домами? Будут делать именно то, что решат домовладельцы. Кто-то разместит там контору своей фирмы, кто-то - гостиницу или кафе. Кто-то будет проживать там сам или сдавать здание в аренду в качестве жилья или офисов, а кто-то найдет и какой-нибудь другой способ применения.

"После изначальных сомнений участки в старом городе Нарвы вместе со своим правом на строительство разошлись бы как горячие пирожки". Лаури Вахтре, историк