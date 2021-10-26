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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил знакомую
24 октября 2021 г.

Полиция ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

24 октября сообщили, что в деревне Эреда Алутагузеской волости 46-летний мужчина ударил свою знакомую. Полиция задержала мужчину.

Отчим поднял руку на ребенка

В полицию пришло сообщение, что 24 октября в квартире на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 44-летний мужчина ударил своего несовершеннолетнего пасынка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Женские драки в Нарве

24 октября сообщили, что в ресторане на улице Раквере в Нарве возник конфликт между женщинами. Неизвестная женщина ударила 33-летнюю женщину стаканом, нанеся пострадавшей травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

24 октября в баре на улице Пяхклимяэ в Нарве 47-летняя женщина ударила 43-летнюю женщину. Подозреваемая задержана полицией.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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