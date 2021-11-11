ЗДОРОВЬЕ ⟩ Школьный учитель Алена Кордончук: "Я увидела, какая дружная и любящая у меня семья"
Коронавирусное заболевание помогает сплачивать семьи и ценить жизни близких людей - такой урок вынесла учитель эстонского языка из Нарвской Пяхклимяэской гимназии Алена Кордончук. Фотопортрет этой нарвитянки висел в разных городах в рамках молодежной вакцинационной инфокампании, и хотя сама Алена не сильно довольна выбором снимка, все равно она горда тем, что и сама "подставила плечо", и другим помогла решиться.