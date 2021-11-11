ЗДОРОВЬЕ ⟩ Школьный учитель Алена Кордончук: "Я увидела, какая дружная и любящая у меня семья"

Молодая, энергичная, современная нарвская учительница Алена Кордончук всегда по максимуму выполняла предписания Департамента здоровья и была уверена в собственной защите. Однако ж на прошлых рождественских каникулах, прямо перед Новым годом, коронавирус нашел лазейку в ее организм. Однажды утром Алена проснулась с першением в горле: сперва подумала, что простыла, но результат теста удивил. С 31 декабря с Аленой все ее близкие тоже оказались на карантине дома. Заболел и ее девятилетний сын.

Алена вспоминает, как ужасно себя чувствовала: температура в 39 градусов держалась две недели и медикаментами не сбивалась. С дыханием проблем не возникало, но сил не было даже чтоб лишний раз встать с постели.

В тяжелом состоянии и буквально лежа в кровати Алена умудрялась участвовать дистанционно в школьных совещаниях.

Ровно через четырнадцать дней температура упала до нормы. На время сохранились странная боль в глазах и снизилось качество зрения, а также ухудшились сообразительность и память. Полное восстановление заняло около двух месяцев.

- Чувствую себя возрожденной, - оценивает собеседница свое состояние спустя примерно девять месяцев.

Потом Алена приняла участие в государственной агитационной вакцинационной кампании - и портрет нарвитянки с призывом "Подставьте школе плечо!" где только не красовался. Выбранная для плаката фотография не сильно нравится Алене, но она ничуть не жалеет, ведь чувствует себя ответственным гражданином.

На самом деле в повседневной жизни Алена никогда не настаивает на том, что все поголовно обязаны прививаться. Среди ее близких есть и противники прививок от коронавируса. "И я даже не пытаюсь им что-то доказывать", - говорит она.

- Эта ситуация с противниками вакцинации меня ничуть не злит: я толерантная - и понимаю, что все люди разные, я принимаю мнения других. Я и сама не до конца ни в чем не уверена, но следую курсу, который выбрало наше государство. Лично я не боюсь ни болезни, ни даже смерти, но только боюсь, что это случится с моими близкими, - откровенно призналась Кордончук.

Размышляя о значении пандемии для человечества в широком смысле, она говорит, что эта напасть затормозила ритм чересчур разогнавшего общества. Сама Алена очень энергичный человек, любит любое движение, но видит и понимает, что не всем другим подходит ускоряющийся ритм - многие становятся злыми, нервными. "Что-то должно было случиться - и это случилось, мы сели по домам".

- Что касается конкретно моей семьи, то благодаря вирусу я лучше познала своих детей, наконец-то смогла дать им себя. Может, жестоко так говорить, ведь очень много людей страдают, теряют работу и даже жизни, но благодаря коронавирусу я увидела, какая дружная и любящая у меня семья, как мы держимся вместе. Недопонимания и мелкие конфликты ушли на дальний план, и мы теперь больше думаем о здоровье близких. Это важно.

Школьные учителя, по убеждению Кордончук, теперь получают новые навыки и возможности, чтобы сделать уроки более разнообразными. Кроме того, с помощью компьютеров и интернета стало возможно уделять больше внимания индивидуально тем, кому это требуется особенно, кто раньше терялся на фоне класса. "Например, интровертам стало более комфортно заниматься в таком новом формате".

Более того, компьютеры, гаджеты перестали ассоциироваться только с играми - это еще и учеба, и работа.

- Сейчас я не жду никаких послаблений: просто хочу, чтобы мы и дальше были вместе в нашем маленьком семейном мирке. А в глобальном масштабе хочу, чтобы выжило больше людей. Хотя, может, это и не нужно нашей планете, - заключила Алена Кордончук.