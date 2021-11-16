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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему главная улица Йыхви - Нарвское шоссе не было готово в октябре?

Айво Тамм считает, что кто-то из работников волостного управления пожаловался на него в полицию. "Пусть расследуют". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Начавшиеся летом строительные работы на главной улице Йыхви - Нарвском шоссе - должны были закончиться в октябре, однако продолжаются до сих пор.

Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйству АЙВО ТАММ:

- Весной такой план был, однако графики сдвинулись, так как были проблемы с ливневой канализацией и, как всегда, под землей тоже возникали сюрпризы.

Строители отстают от графика на неделю, но я верю, что они успеют - работы ведутся сейчас большими силами. На этой неделе надо будет закончить работы и уложить асфальт - к счастью, погода сейчас позволяет сделать это. Да у нас и выбора особо нет, ведь речь идет о выделенных государством проектных деньгах, и если мы не успеем в срок, то должны будем вернуть этот миллион государству.

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