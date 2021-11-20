ОПРОС ⟩ Где будете приобретать новогодние подарки?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Игорь ЛИТВИНОВ, частный предприниматель:

- В магазинах "Сыбрад сыбрале" - там можно найти удивительные винтажные вещи, которые могу подарить близким, зная их увлечения и пристрастия. Бывает недорого, что еще приятнее. Так как готовлюсь заранее, что-то уже есть. Сегодня тоже одну очень интересную штуку нашел, пока держу в секрете, но уверен, что адресат будет очень доволен. Для тех, кого не очень близко знаю, что-то приобрету в обычном магазине.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ольга ОРЛЕНКО, учитель:

- Очень тяжело ответить - заранее не планируем. В такое сложное время, как сейчас, стараемся покупать что-то практичное - не то, что будет стоять на полочке и пылиться, а то, что можно съесть, выпить, носить и так далее. Скорее всего, покупать будем в магазине, попозже. Планируем потратить примерно такую же сумму, как обычно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья ШИШЕЛОВА, пенсионерка:

- В "Шведбанке". Последние годы дарю детям и внукам только наличные, потому что не хочу, чтобы наш подарок им не понравился. Пусть лучше сами купят то, о чем мечтали. Планирую потратить примерно столько же денег, как обычно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Варвара НИКИФОРОВА, пенсионерка:

- В магазинах, конечно. Нравится "Максима" - там недорогие товары. Заранее покупки делаю, но пока не начала. Но уже присматриваю. Стараюсь экономить, так как много денег потратить на подарки не могу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тамара ГЫРДЫМОВА, пенсионерка: