ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центры городов - в порядок

Центральную площадь Йыхви в последний раз основательно реновировали около 20 лет назад. Тогда она была новаторским строением с подземной стоянкой, и ее тут же окрестили "красной площадью". Позднее выяснилось, что в ходе реновации были допущены строительные ошибки, и с годами покрытие площади стало до неловкости ухабистым.

Более десяти лет назад существовал, правда, план вместе со строительством променада обновить и центральную площадь, однако ножницы наступившего экономического кризиса этот план урезали.

Если более широко взглянуть на города Ида-Вирумаа, то придется признать, что нигде особо и говорить не приходится о привлекательном центре города, который бы притягивал людей в свободное время и где можно было бы с комфортом проводить публичные мероприятия. Правда, в Кивиыли на сегодня появился конкретный план обновления центра города, да и у ахтмесцев есть перспектива. В Нарве вместе с ремонтом здания ратуши ведется обновление общей с колледжем площади, однако нет уверенности, станет ли она когда-нибудь привлекающей людей центральной площадью.

Города побольше последние 10-15 лет были заняты развитием своих променадов, идет ли речь о Нарве, Силламяэ, Йыхви или Кохтла-Ярве. При поддержке со стороны Евросоюза обновлялись также отдельные здания и возводились новые, благоустраивались парки и создавались зоны отдыха. Однако центры городов оставались как-то на заднем плане. Если что-то и делалось, то без учета масштабной картины. Но ведь именно центры городов служат визитной карточкой и именно сюда в первую очередь едут гости, надеясь, что тут есть что делать и что посмотреть. В Ида-Вирумаа в печальную картину мрачных тонов часто добавляются серые и разрушающиеся фасады квартирных домов советских времен.