МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.11-02.12 ⟩ "Sofia Rubina bänd" в Йыхвиском концертном доме; скоро адвент
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 ноября по 2 декабря.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 ноября по 2 декабря.
Четверг, 25 ноября
* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер французского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с французским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы. Гость-сюрприз.
Пятница, 26 ноября
* В малом зале Кийклаского народного дома в 19.00 - "Topelt halo": звуковые размышления и медитации, Тармо Линнас и Miss Meditata. Билет - 2 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Карнавал", спектакль театра "Giraffe Royal". Билет - 5 евро.
Суббота, 27 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Подарок водного дракона", спектакль театра "Туулевески" по мотивам древней китайской сказки. Билет - 9 евро. Детям до трех лет бесплатно. Этот спектакль рекомендуется смотреть зрителям от пяти лет и старше!
* В Вайвара в Синимяэском музее в 14.00 - лекция Кюлло Арьякаса о восстании 1 декабря 1924 года и фильм "Декабрьская жара" (2008). Бесплатно. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Сакаском народном доме в 16.00 - концерт "Jõuluootus" / "В ожидании Рождества": Пирет Крумм и Петер Пыдер. Билет - 5 евро. Информация: тел. 5301 1031, Ренна.
Воскресенье, 28 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт "Великий Гэтсби" в слове и музыке": "Sofia Rubina bänd", отрывки из самого знаменитого литературного произведения "века джаза", романа Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" читает актер Андрус Ваарик. Билет - 12-15 eвро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Зимние сказки у камина". Билет - 3 евро.
Понедельник, 29 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - заключительный концерт конкурса "Virumaa noor muusik" / "Молодой музыкант Вирумаа".
Вторник, 30 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - рождественский концерт "Jõuluvalgus" / "Свет Рождества". Выступают ученики и учителя Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Среда, 1 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - открытие фотовыставки Айна Спитца "Inimese ilu. Looduse võlu".
Четверг, 2 декабря
* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер украинского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с украинским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы. Гость-сюрприз.
* На мызе Мяэтагузе в 19.00 - концерт адвента "Jõulud mõisas" / "Рождество на мызе": солистка Мария Листра и барочный ансамбль "Corelli Consort". Билет - 10-12 евро.
Пятница, 26 ноября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 15.00 - соревнование по плаванию "Wiru GP"; день 1-й.
Суббота, 27 ноября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.00 - соревнование по плаванию "Wiru GP"; день 2-й.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по легкой атлетике.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" - "Viimsi Smsraha".
* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Jõhvi kossutiim".
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 18.00 - народная лига по баскетболу: "Tööriistamarket/Lüganuse" - "Enteh".
Воскресенье, 28 ноября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "VitaminWell" (Кадрина).
Среда, 1 декабря
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK/Iisaku gümnaasium" - "Rae Koss/Hansaviimistlus".
Суббота, 27 ноября
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 16.00 - "Другое дело!", мастер-класс театра "Ильмарине". Для детей 5-10 лет. Цена: 10 евро за участника и 5 евро за сопровождающего. Количество участников ограничено. Предварительная регистрация по тел. 357 3193, 5595 4748. Необходим COVID-сертификат.
Воскресенье, 28 ноября
* У Ийзакуской церкви в 11.00 - зажжение первой свечи адвента.
* В Йыхви на Кесквяльяк в 12.00 - зажжение первой свечи адвента. Рождественское настроение создадут кружок пения "Laulvad Jõhvikad", танцевальные коллективы "Gevi", "Jõhvikamoos" и "Värten". Выступят с речами и раздадут огонь адвента старейшина волости Марис Тоомель и учитель Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтер Калдур.
* В атриуме Синимяэской школы в 13.00 - зажжение первой свечи адвента. Праздничный концерт.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 14.00 - концерт первого дня адвента: выступает исполнительница на ручных колокольчиках Инна Лай (Таллинн). Бесплатно.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - концерт первого дня адвента: выступает дуэт "Aare & Ale". Бесплатно.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 15.00 - зажжение первой свечи адвента. Танцы, игры, катание на повозке с лошадью.
* На площадке перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - открытие рождественского периода и рождественская ярмарка Мяэтагузеской основной школы. Выступают маленькие и большие гномики. Мастерские в ремесленном доме в 16.30, 16.45, 17.00, 17.15 (одновременно в мастерской могут работать до 10 человек). Благотворительная лотерея.
* В Кивиыли у елки в 17.00 - зажжение первой свечи адвента.
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