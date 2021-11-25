МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.11-02.12 ⟩ "Sofia Rubina bänd" в Йыхвиском концертном доме; скоро адвент

КУЛЬТУРА

Четверг, 25 ноября

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер французского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с французским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы. Гость-сюрприз.

Пятница, 26 ноября

* В малом зале Кийклаского народного дома в 19.00 - "Topelt halo": звуковые размышления и медитации, Тармо Линнас и Miss Meditata. Билет - 2 евро.

"Карнавал". ФОТО: Giraffe Royal

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Карнавал", спектакль театра "Giraffe Royal". Билет - 5 евро.

Суббота, 27 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Подарок водного дракона", спектакль театра "Туулевески" по мотивам древней китайской сказки. Билет - 9 евро. Детям до трех лет бесплатно. Этот спектакль рекомендуется смотреть зрителям от пяти лет и старше!

Кадр из фильма "Декабрьская жара". ФОТО: архив

* В Вайвара в Синимяэском музее в 14.00 - лекция Кюлло Арьякаса о восстании 1 декабря 1924 года и фильм "Декабрьская жара" (2008). Бесплатно. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.

Пирет Крумм и Петер Пыдер. ФОТО: ERR

* В Сакаском народном доме в 16.00 - концерт "Jõuluootus" / "В ожидании Рождества": Пирет Крумм и Петер Пыдер. Билет - 5 евро. Информация: тел. 5301 1031, Ренна.

Воскресенье, 28 ноября

София Рубина-Хантер. ФОТО: Мадис Синивеэ

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт "Великий Гэтсби" в слове и музыке": "Sofia Rubina bänd", отрывки из самого знаменитого литературного произведения "века джаза", романа Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" читает актер Андрус Ваарик. Билет - 12-15 eвро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Зимние сказки у камина". Билет - 3 евро.

Понедельник, 29 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - заключительный концерт конкурса "Virumaa noor muusik" / "Молодой музыкант Вирумаа".

Вторник, 30 ноября

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - рождественский концерт "Jõuluvalgus" / "Свет Рождества". Выступают ученики и учителя Кохтла-Ярвеской школы искусств.

Среда, 1 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - открытие фотовыставки Айна Спитца "Inimese ilu. Looduse võlu".

Четверг, 2 декабря

* В кафе "Koht37" в Кохтла-Ярвеской гимназии в 17.00 - вечер украинского языка и культуры. Состоится более близкое знакомство с украинским языком, культурой, традициями и национальной кухней, пройдут мастер-классы. Гость-сюрприз.

* На мызе Мяэтагузе в 19.00 - концерт адвента "Jõulud mõisas" / "Рождество на мызе": солистка Мария Листра и барочный ансамбль "Corelli Consort". Билет - 10-12 евро.

СПОРТ

Пятница, 26 ноября

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 15.00 - соревнование по плаванию "Wiru GP"; день 1-й.

Суббота, 27 ноября

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.00 - соревнование по плаванию "Wiru GP"; день 2-й.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по легкой атлетике.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" - "Viimsi Smsraha".

* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Jõhvi kossutiim".