Сб, 27.11.2021
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марис Тоомель

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе Марис Тоомель, вновь избранная старейшиной Йыхвиской волости, сумела преподнести сюрприз.

Хотя непосредственно после выборов в заключенном трехстороннем коалиционном соглашении было записано, что волостное управление состоять будет из трех человек, в понедельник на заседании волостного собрания прозвучала неожиданная новость: в волостном управлении будет аж шесть членов.

Волостного управления с таким большим составом никогда в Йыхви не было. Мало того, разуму обычного человека непостижимо, зачем маленькой волости такое "политбюро", где наряду с курирующим спорт помощником волостного старейшины нужен еще администратор спортивных объектов. Чем обосновать утверждение в должности человека, в обязанностях которого курировать предпринимательство и туризм, если есть помощник старейшины, занимающийся хозяйственными вопросами? Внезапно в Йыхви возникли непреодолимые проблемы и в сельской жизни, и для этого потребовалось назначить члена управления.

Со стороны все это выглядит очень непристойно, и следует сказать, что тройственный союз в Йыхви начинает плохо. Скоро мы услышим, как дорого обойдется волости это "обновление". И, как слышно, суммы эти и вовсе не такие уж незначительные, как нам давали понять ранее.

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