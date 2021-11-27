ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марис Тоомель

Хотя непосредственно после выборов в заключенном трехстороннем коалиционном соглашении было записано, что волостное управление состоять будет из трех человек, в понедельник на заседании волостного собрания прозвучала неожиданная новость: в волостном управлении будет аж шесть членов.

Волостного управления с таким большим составом никогда в Йыхви не было. Мало того, разуму обычного человека непостижимо, зачем маленькой волости такое "политбюро", где наряду с курирующим спорт помощником волостного старейшины нужен еще администратор спортивных объектов. Чем обосновать утверждение в должности человека, в обязанностях которого курировать предпринимательство и туризм, если есть помощник старейшины, занимающийся хозяйственными вопросами? Внезапно в Йыхви возникли непреодолимые проблемы и в сельской жизни, и для этого потребовалось назначить члена управления.