ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марис Тоомель
На этой неделе Марис Тоомель, вновь избранная старейшиной Йыхвиской волости, сумела преподнести сюрприз.
На этой неделе Марис Тоомель, вновь избранная старейшиной Йыхвиской волости, сумела преподнести сюрприз.
Хотя непосредственно после выборов в заключенном трехстороннем коалиционном соглашении было записано, что волостное управление состоять будет из трех человек, в понедельник на заседании волостного собрания прозвучала неожиданная новость: в волостном управлении будет аж шесть членов.
Волостного управления с таким большим составом никогда в Йыхви не было. Мало того, разуму обычного человека непостижимо, зачем маленькой волости такое "политбюро", где наряду с курирующим спорт помощником волостного старейшины нужен еще администратор спортивных объектов. Чем обосновать утверждение в должности человека, в обязанностях которого курировать предпринимательство и туризм, если есть помощник старейшины, занимающийся хозяйственными вопросами? Внезапно в Йыхви возникли непреодолимые проблемы и в сельской жизни, и для этого потребовалось назначить члена управления.