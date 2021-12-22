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ВИДЕО ⟩ Гимназисты рождественскими песнями пожелали городу Кохтла-Ярве хороших праздников

Ансамбль исполнителей в шапках гномов передвигался по Кохтла-Ярве в открытом внедорожнике, за рулем которого сидел директор школы Хендрик Агур. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду утром кохтла-ярвеские гимназисты в разных уголках города удивляли людей рождественскими песнями.

Караван в шапочках гномов, который окрестили "Рождественским трамваем", посетил спасателей в старом городе Кохтла-Ярве, спел рядом с торговым центром "Vironia" и на ступеньках временного пристанища Кесклиннаской основной школы, а также во дворе Ярвеской школы. "Это был такой невероятный и прекрасный сюрприз", - сказала торговавшая возле центра "Vironia" елками женщина, когда среди елок прозвучал "Aisakell".

Удивленные нежданными гостями спасатели вывели на улицу один из спасательных автомобилей и сами подпели "гномам".

За рулем возившего певцов открытого внедорожника УАЗ находился директор гимназии Хендрик Агур. По его словам, гимназия хотела таким образом подарить рождественскую радость и пожелать хорошего Рождества всему городу.

С самого утра гимназисты мастерили в рабочих комнатах отражатели, бусины смелости, пипаркооки, рождественские открытки и другие подарки, которые позднее отвезли в больницу.

Коллектив школы в среду побывал также на совместной рождественской службе в Пюхайыэской церкви.

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