ЗИМА / ВЕСНА 2022 ⟩ Мероприятия в Ида-Вирумаа
В наступающем году в Ида-Вирумаа состоится множество захватывающих культурных и спортивных мероприятий.
В наступающем году в Ида-Вирумаа состоится множество захватывающих культурных и спортивных мероприятий.
"Torm ja tung" / "Буря и натиск"
12 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Креэте Перанди (валторна) и Яан Отс (рояль) вместе с Прийтом Вольмером (бас; национальная опера "Estonia") представят музыку Шуберта и Шумана. Актеры Яан Эрик Эренберг и Кристийн Раагель прочитают стихи.
"Буря и натиск" - литературное движение в истории немецкой литературы 1767-1785 годов, связанное с отказом от культа разума, свойственного классицизму эпохи Просвещения, в пользу не стесненного правилами творчества, предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Большинство участников "Бури и натиска" к началу 1770-х годов не достигли 30-летнего возраста, что обусловило юношеский характер движения. На этот раз на сцене прозвучат музыка и поэзия.
Спектакль "Аккомпаниатор"
14 января в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
15 января в 17.00 в Доме культуры "Ругодив" (Нарва)
Лучшие российские актеры Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Михаил Жигалов и Александр Гундарев расскажут трогательную, пронзительную в своей современности историю любви, судьбы, радости прощения. Сюжет "Аккомпаниатора" прост, он подсказан нашей жизнью. Речь в нем идет о бедном молодом музыканте, который в поисках средств к существованию нашел необычный, но оказавшийся весьма результативным способ заработка. Он ухаживает за пожилыми людьми, а те, видя искреннее участие и заботу, стараются отблагодарить его и делают это с той щедростью, которая присуща истинно одиноким людям, обретшим вновь близкого человека. Кто он, этот аккомпаниатор, - вымогатель, мошенник? Или такой же одинокий человек, увидевший в своих подопечных давно забытую родительскую ласку?
По пьесе блистательного драматурга современности Александра Галина.
175-километровая ночная улица причудской кухни
15 января в деревнях Причудья
Фестиваль кулинарии, который летом привлекает внимание посетителей, делает нечто беспрецедентное: pop-up-рестораны, предлагающие аутентичные причудские блюда и напитки, как новые, так и старые, откроют свои двери посреди зимней тьмы. В Ида-Вирумаа вы сможете посетить Кауксиский пляжный дом, кухню "Põhja Peipsi Suitsukala köök", кухню дома "Päsari maja" Кауксиского дома отдыха, домашнюю кухню "Kuru Villa" и Ийзакуский приходской музей.
Концерт мелодий из мюзиклов "Memory 2022"
16 января в 16.00 в Йыхвиском концертном доме
Любимые песни, актеры, чувства, юмор. Концерт "Memory" очень разноплановый, он возвышает и согревает душу, ласкает слух. Уже много лет театр "Ванемуйне" гастролирует с оркестром и яркими отечественными артистами мюзикла по всей Эстонии, чтобы зрители сами смогли в этом убедиться!
"Klassikatähed 2020": Тяхе-Леэ Лийв
19 января в Йыхвиском концертном доме
Концерт лауреата телеконкурса "Klassikatähed 2020" / "Звезды классики 2020" Тяхе-Леэ Лийв (рояль) предложит возможность насладиться музыкой Сибелиуса, Шумана и Витолса.
На сегодняшний день крупнейшими достижениями Тяхе-Леэ Лийв являются победы на Эстонском конкурсе пианистов (2019) и телеконкурсе ЭТВ "Звезды классики" (2020); на обоих конкурсах она была самым молодым участником. Тяхе-Леэ Лийв завоевала важные награды на нескольких международных конкурсах.
Спектакль "Ema, kas meie kass on ka juut?" / "Мама, а наша кошка точно еврей?"
22 января в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)
Пьеса автора и режиссера Юлии Ауг рассказывает о том, как человек узнает свою национальность. О том, с чем и с какими травмами это связано. По словам Юлии Ауг, этот спектакль в какой-то степени и о сегодняшнем дне, и о неизменной человеческой природе. В ролях: Элина Рейнольд, Ловийзе Каппер, Отт Картау и Таави Тепленков (Эстонский драматический театр).
"Дюймовочка", спектакль для детей театра "Туулевески"
23 января в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Полина Черкасова с программой "Imelised muinaslood sõnas ja muusikas" / "Чудесные сказки в словах и музыке"
28 января в Пагариском общественном доме
Полина Черкасова - рассказчик с музыкальным и антропологическим образованием, которая сочетает сказки и вдохновляющие личные истории с музыкой своих замечательных инструментов. Полина расскажет свои истории и сказки, которые она привезла из далеких стран. Песни сопровождаются очаровательной авторской музыкой, которую Полина исполняет на нескольких редких музыкальных инструментах. Полина занимается музыкой и повествованием более десяти лет, исследуя влияние историй, звуков и слушания на людей, передавая традиции устной культуры и современного повествования.
"MustonenFest 2022": мужской хор Латвийской православной церкви "Logos"
1 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В программе "Ave Maria" прозвучит русская и еврейская православная музыка.
Художественный руководитель - протоиерей Иоанн Шенрок. В настоящее время хор насчитывает 13 артистов, искренне увлеченных своим делом и гастролирующих по всему миру.
Симфоническая сказка "История слоненка Бабара"
11 февраля в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Симфоническую сказку для детей композитора Франсиса Пуленка представят рассказчик Сепо Сеэман, мастер песочной анимации Мадли Луук и Пярнуский городской оркестр (дирижер Каспар Мянд).
Это история о маленьком слоненке Бабаре, который потерял маму, попал в город, приспособился, изменил ситуацию в свою пользу и вернулся домой в лес победителем.
Алутагузеский лыжный марафон
11 и 12 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве
Уже несколько лет подряд Алутагузеский лыжный марафон, входящий в серию "Estoloppet", накануне, 11 февраля, будет открыт ночным марафоном в свободном стиле, который президент Керсти Кальюлайд уже дважды назвала волшебным опытом.
Основной заезд классическим стилем состоится 12 февраля, основная дистанция - 44 километра, короткая - 22 километра.
"Приключение Пиноккио", спектакль для детей театра "Туулевески"
12 февраля в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Спектакль "Professor sai värske õhu mürgituse"
15 февраля в 19.00 в Кивиылиском народном доме
Комедия Герды Кордеметс по мотивам легендарного телешоу Сулева Ныммика "Мужчины не плачут". Играют Отт Сепп, Юссь Хаасма/Иво Рейнок, Марика Королев, Инга Лунге, Калле Сепп и Индрек Таалмаа.
"Klassikatähed 2020": Сирет Суй
18 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В концерте флейтистки Сирет Суй выступят Стен Хейноя (рояль) и духовой квинтет.
Бронзовый призер телевизионного конкурса "Звезды классики - 2020" Сирет Суй составила программу своего призового концерта на собственный вкус. В первом отделении концерта прозвучит классический репертуар для флейты, а во втором отделении слушателей ждет довольно редко встречающийся состав музыкантов - духовой квинтет.
"Teel Viini" / "По дороге в Вену". "Eesti Sinfonietta"
27 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В программе: Гайдн, Пярт и Лотта Веннякоски.
Оркестр "Eesti Sinfonietta" под управлением молодого финского дирижера Эмилии Ховинг. Лотта Веннякоски - одна из наиболее часто исполняемых современных финских композиторов. Чуть больше месяца спустя оркестр "Eesti Sinfonietta" сыграет в концертном зале "Концертхаус" в Вене, став единственным эстонским оркестром, получившим повторное приглашение выступить в Вене.
"Сказка о забытых вещах", спектакль для детей театра "Туулевески"
26 февраля в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
"Kõike head, vana toriseja", спектакль Раквереского театра
28 февраля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Автор пьесы Туомас Кюрё - это финский Андрус Кивиряхк, и пишет он не об эстонцах, а о финнах. Герой пьесы старый брюзга уже при жизни готовится к своим похоронам, но ему еще очень многое предстоит сделать.
Постановка Эйли Неухаус. В ролях: Лийса Айбель, Тийна Мялберг, Тарво Сымер и Элар Вахтер.
Максим Галкин
5 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный Максим Галкин. Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют.
"Estonian Cello Ensemble" и Вальтер Соосалу
7 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В программе прозвучат барочные хиты и музыкальные переложения, созданные специально для этого необычного состава исполнителей.
"Машенька и Медведь", спектакль для детей театра "Туулевески"
12 марта в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
"Torm ja tung" / "Буря и натиск". Струнный квартет "M4gnet"
18 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Струнный квартет, состоящий из великолепных молодых музыкантов, исполнит пламенные произведения (тогда еще) молодых композиторов эпохи "Бури и натиска", стремящихся изменить мир. Тексты Гёте и Шиллера прочтут молодые актеры Яан Эрик Эренберг и Кристийн Ряэгель.
Балет "Лебединое озеро"
20 марта в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Санкт-петербургский театр классического балета "Русский балет" им. Анны Павловой представит "Лебединое озеро", самый известный в мире балет. Не только музыка Петра Ильича Чайковского, но и хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры.
Театр бережно сохраняет оригинальную хореографию. Бессмертная музыка Чайковского, красочные декорации и костюмы, блистательное исполнение солистов и балетной труппы.
Валерий Меладзе с новой программой "Свободный полет"
21 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Время концерта звезды российской эстрады Валерия Меладзе в Йыхви неоднократно переносилось из-за ограничений. Теперь - новая попытка.
"Klassikatähed 2020": Трийну Пийрсалу
25 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На сцене - скрипачка Трийну Пийрсалу, пианист Стен Хейноя и фортепианное трио "Meri".
Серебряный призер телеконкурса "Звезды классики - 2020" Трийну Пийрсалу составила программу призового концерта согласно своим предпочтениям. Никаких предписаний и трехминутных ограничений на исполняемые произведения, никаких броских сценических костюмов и настоящих челленджей для виртуозного исполнения.
В первом отделении концерта Трийну вместе с пианистом Стеном Хейноя решила исполнить классический скрипичный репертуар, а во втором отделении прозвучит изысканное фортепианное трио Шуберта в исполнении недавно образованного фортепианного трио "Meri". В завершении концерта Трийну Пийрсалу планирует вызывать из публики всех присутствующих скрипачей, чтобы всем вместе разыграть что-то из народной музыки по полной программе, пока пальцы не устанут держать смычок.
Эстонский национальный мужской хор
29 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Под управлением дирижера Микка Юлеоя мужской хор исполнит произведения Пярта Уусберга и Карло Джезуальдо.
Респонсории Страстной утрени уже много веков вдохновляли композиторов, поскольку эмоциональность данных текстов позволяет практически на собственном опыте пережить страсти Христовы. Программа концерта рассматривает данную тематику с двух аспектов - глазами Пярта Уусберга и Карло Джезуальдо. Перед нами предстанет пересечение двух эпох со всеми характерными точками зрения и огромным контрастом между ними.
"Bachiga kosmoses" / "В космосе с Бахом"
13 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Яак Соояэр (гитара), Иво Силламаа (клавесин) и струнный квартет "Prezioso" исполнят камерные циклы и сольные номера, в которых музыка Баха не изменена, но электричество и импровизационные интерлюдии создают новую среду для музыки Баха и уводят слушателя на другие траектории.
На первый взгляд электрогитара может показаться неожиданной для исполнения музыки И. С. Баха, но гитарист Яак Соояэр уже пробовал ее в этом деле на протяжении нескольких лет в различных ансамблях.
Пасхальная ярмарка
14 апреля в Ийзакуском народном доме
Музыкальный молодежный спектакль "Jõud"
18 апреля в 13.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)
"Jõud" - это музыкальное молодежное представление, с помощью песен, смеха и акробатических трюков рассказывающее историю издевательств в одном классе и школе. Рассматривая жизнь пяти разных семей, горе, алкоголь, насилие и одиночество мы видим глазами подростка. Исходным материалом постановки являются творческие работы учеников Тартуской школы Форселиуса, которые были завершены осенью 2015 года. Автор и режиссер Кайя М. Кальвет. На сцене: Биргит Ландберг, Яаника Таммару, Каарел Тарго, Михкель Калласте, Сильвер Кальюла.
"Comedy Estonia": Ари Матти Мустонен, "Flamingo"
13 мая в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
"Фламинго" - это шоу, которое я соорудил около двух лет назад", - говорит Ари Матти.
Мировоззрение, идущее на грани безумной энергии и абсурда, вероятно, является причиной того, что Ари, как лесной пожар, покоряет сердца эстонцев.
Трио Хелин-Мари Ардер
15 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Семья Ныммисте продолжит серию концертов на своем хуторе с весны до осени 2022 года. Каждые две недели будут выступать различные эстонские музыканты. Серию откроет трио Хелин-Мари Ардер.
Заключительный концерт сезона
15 мая в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
На заключительном концерте сезона выступит очень большая группа музыкантов: симфонический оркестр и оперный хор театра "Ванемуйне", камерный хор Тартуского университета, "Voces Tallinn", солисты Катрин Тарго (сопрано), Аннели Пеэбо (меццо-сопрано). Дирижер - Ристо Йоост.
В программе: увертюра к опере "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера, Симфония №2 до минор ("Воскресение") Малера и его же цикл песен на стихи Рюккерта.
Спектакль "Kaks garaaži" / "Два гаража"
23 мая в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" (Нарва)
Спектакль идет на эстонском, латышском и английском языках с синхронным переводом. На сцене пьют алкогольные напитки и курят!
Режиссер Эльмарс Сеньковс (Латвия). На сцене: Симеони Сундя и Карл Роберт Сааремяэ из Эстонии, а также Матисс Будовскис и Агрис Крапивиникис из Латвии.
Фестиваль "Läänemere kultuurisillad" / "Культурные мосты Балтии"
27 и 28 мая в Силламяэском центре культуры
Инга Кааре
29 мая на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Во втором концерте сезона выступит уроженка Йыхви джазовая певица Инга Кааре.
Алутагузеский веломарафон
11 июня в Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве
Веломарафон, относящийся к эстонской серии кросс-кантри, проходит по увлекательной трассе между куртнаскими озерами и бывшим сланцевым разрезом.
Рольф Роосалу
12 июня на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Открытие летнего сезона в Каукси
18 июня на пляжной сцене в Каукси
Таави Петерсон
26 июня на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
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