ЗИМА / ВЕСНА 2022 ⟩ Мероприятия в Ида-Вирумаа

ЯНВАРЬ

Прийт Вольмер. ФОТО: Ain Liiva / SCANPIX

"Torm ja tung" / "Буря и натиск"

12 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Креэте Перанди (валторна) и Яан Отс (рояль) вместе с Прийтом Вольмером (бас; национальная опера "Estonia") представят музыку Шуберта и Шумана. Актеры Яан Эрик Эренберг и Кристийн Раагель прочитают стихи.

"Буря и натиск" - литературное движение в истории немецкой литературы 1767-1785 годов, связанное с отказом от культа разума, свойственного классицизму эпохи Просвещения, в пользу не стесненного правилами творчества, предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Большинство участников "Бури и натиска" к началу 1770-х годов не достигли 30-летнего возраста, что обусловило юношеский характер движения. На этот раз на сцене прозвучат музыка и поэзия.

Спектакль "Аккомпаниатор"

14 января в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

15 января в 17.00 в Доме культуры "Ругодив" (Нарва)

Лучшие российские актеры Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Михаил Жигалов и Александр Гундарев расскажут трогательную, пронзительную в своей современности историю любви, судьбы, радости прощения. Сюжет "Аккомпаниатора" прост, он подсказан нашей жизнью. Речь в нем идет о бедном молодом музыканте, который в поисках средств к существованию нашел необычный, но оказавшийся весьма результативным способ заработка. Он ухаживает за пожилыми людьми, а те, видя искреннее участие и заботу, стараются отблагодарить его и делают это с той щедростью, которая присуща истинно одиноким людям, обретшим вновь близкого человека. Кто он, этот аккомпаниатор, - вымогатель, мошенник? Или такой же одинокий человек, увидевший в своих подопечных давно забытую родительскую ласку?

По пьесе блистательного драматурга современности Александра Галина.

175-километровая ночная улица причудской кухни

15 января в деревнях Причудья

Фестиваль кулинарии, который летом привлекает внимание посетителей, делает нечто беспрецедентное: pop-up-рестораны, предлагающие аутентичные причудские блюда и напитки, как новые, так и старые, откроют свои двери посреди зимней тьмы. В Ида-Вирумаа вы сможете посетить Кауксиский пляжный дом, кухню "Põhja Peipsi Suitsukala köök", кухню дома "Päsari maja" Кауксиского дома отдыха, домашнюю кухню "Kuru Villa" и Ийзакуский приходской музей.

Nele-Liis Vaiksoo. ФОТО: vanemuine.ee

Концерт мелодий из мюзиклов "Memory 2022"

16 января в 16.00 в Йыхвиском концертном доме

Любимые песни, актеры, чувства, юмор. Концерт "Memory" очень разноплановый, он возвышает и согревает душу, ласкает слух. Уже много лет театр "Ванемуйне" гастролирует с оркестром и яркими отечественными артистами мюзикла по всей Эстонии, чтобы зрители сами смогли в этом убедиться!

Тяхе-Леэ Лийв. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

"Klassikatähed 2020": Тяхе-Леэ Лийв

19 января в Йыхвиском концертном доме

Концерт лауреата телеконкурса "Klassikatähed 2020" / "Звезды классики 2020" Тяхе-Леэ Лийв (рояль) предложит возможность насладиться музыкой Сибелиуса, Шумана и Витолса.