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Президент в новогоднем поздравлении упомянул письмо девочки из Кохтла-Ярве

Президент Эстонской Республики Алар Карис. ФОТО: Arvo Meeks

Президент Алар Карис в конце своего новогоднего обращения упомянул письмо, полученное от юной кохтлаярвески.

"Говоря о мудрости, я не делю людей на умных и глупых. Речь идет о мудрости и глупости, потому что и самый умный человек порой может говорить что-то не то. Но слушать имеет смысл тех, кто просто имеет больше знаний в той или иной сфере. Слушать стоит всем нам. Это мудрость.

Оглянемся вокруг. От Валга до Нарвы, от Сырве до Варнья, от Ристна до Пиуза - в Эстонии много добра и надежды. И любви, как написала мне школьница из Кохтла-Ярве Александра Вершинина: "Все начинается с любви, в том числе и к своему городу".

Давайте хранить эту любовь к близким, к своему дому, родному краю и к Эстонии", - сказал президент Карис.

В новогоднем поздравлении президент уделил большое внимание образованию и мудрости.

"Поливая древо образования, мы собираем плоды со всех ветвей. Пусть эта простая садовая мудрость сопровождает и тех, кто работает над быстрым и эффективным улучшением системы финансирования высшего образования.

Мы вместе учились и продолжаем учиться побеждать новые проявления кризиса и в новом году, подавлять высокие показатели распространения вируса.

Мы, а вернее, многие из нас поняли, что, доверяя науке, сможем лучше защититься от вируса, удержим общество максимально открытым, сохраним для детей возможность учиться в школах, а не уходить в виртуальное образование, и сможем лечить в больницах не только пациентов с коронавирусом, но и других больных".

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