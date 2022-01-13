ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Если воняет, значит, есть загрязнение

В советские времена с этим вроде бы свыклись, и тогдашний уровень загрязнения воздуха в городе химиков был несравнимо выше, чем сейчас. За последние 30 лет промышленные предприятия под давлением ужесточающихся требований проделали огромную работу по уменьшению количества, так сказать, классических загрязняющих веществ в атмосфере. Ведется постоянное наблюдение за чистотой воздуха, и, как правило, все рапорты подтверждают, что содержание загрязняющих веществ в воздухе в пределах нормы.

Но от чего в городе до сих пор не удалось избавиться, так это от неприятного запаха. Чувствительные и умные приборы, в отличие от носов горожан, его не фиксируют. И с этим противоречием чиновники мучаются много лет.

Источники вони обнаружены, и исследования установили, что речь идет о комплексном результате деятельности находящихся в городе предприятий. Для предприятий составлялись инструкции по уменьшению неприятного запаха, но, вопреки их выполнению, количество жалоб на вонь от жителей значительно не уменьшилось, как можно прочесть в сегодняшнем "Северном побережье".