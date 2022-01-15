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Керда Эйерт: За 13 лет возможно перейти на эстоноязычное образование

Керда Эйерт, координатор Ида-Вируского образовательного кластера "Hariduskopter" / "Образовательный вертолет", член рабочей группы по разработке плана действий по образованию на эстонском языке ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

План действий по образованию на эстонском языке готов к общественному обсуждению. Он гибкий в плане сроков, но конкретный в плане действий. Тринадцать лет - это, с одной стороны, достаточный срок, чтобы добиться эффективных результатов, а с другой, достаточно длительный, чтобы каждые три года проводить промежуточные обзоры и при необходимости корректировать план действий. Для того чтобы все получилось, нужно действовать последовательно и сохранять политическую волю.

Стратегическая цель ставит задачу обеспечить образование преимущественно на эстонском языке к 2035 году. Эта конкретная цель и заявление были именно тем, что было необходимо. В этом вопросе мы не можем ждать, пока местные власти сами внесут изменения в школах, чтобы обеспечить обучение на эстонском языке. Эти фундаментальные решения - ответственность кого-то другого. Да, это правда, что сегодня все больше детей, говорящих на других языках, ходят в школы, где преподавание ведется на эстонском языке. Некоторые изменения в обществе уже начали происходить как будто сами собой, и может возникнуть вопрос, зачем нам еще нужен этот срок. Однако стратегическая цель - это своего рода ориентир, который позволяет нам держать курс на правильную цель посреди множества проектов и различных мер.

С 2018 года детские сады, а с 2020 года и школы получают проектное финансирование для найма дополнительных учителей для работы с учениками, говорящими не по-эстонски. Подготавливаются проекты для участия детей в программах студенческого обмена, для посещения ими достопримечательностей и знакомства с эстонской культурой в разных регионах, для обучения преподавателей, для отправки учащихся и преподавателей на практику, в языковые лагеря и т.д. Все эти проекты могут быть осуществлены только в том случае, если будет принято положительное решение о финансировании. Может ли обязательное основное образование действительно быть проектным? Чтобы обеспечить стабильное финансирование, необходимо связать языковые лагеря и другие мероприятия, поддерживающие обучение эстонскому языку, с учебной программой. В настоящее время в развитии эстоноязычного образования просто слишком много бессистемности и различных пилотных проектов.

Согласно стратегии непрерывного образования до 2020 года, к концу прошлого года была поставлена цель достичь показателя в 90% выпускников основных школ с русским языком обучения, владеющих эстонским языком на уровне B1. В действительности в 2021 году эстонским языком на уровне B1 владеет 60,5% выпускников основной школы. План действий по образованию на эстонском языке ставит перед собой более высокие амбиции: целевой уровень владения языком для выпускников основной школы установлен на уровне B2 или выше. Если быть реалистами, то для успешного обучения на следующих уровнях образования молодым людям необходимо достичь даже уровня С1. Однако, с положительной стороны, мы продвинулись по крайней мере на один шаг вперед. Как достичь поставленных целей - это уже другой вопрос.

Так где же причина таких низких результатов владения языком в основной школе? Наша молодежь учит язык, чтобы успешно сдавать тесты и экзамены, но умение общаться на эстонском все еще недостаточное. Что это говорит о нашей методике преподавания языка и что мы должны сделать, чтобы в некоторых школах не преподавали эстонский язык, используя русский?

Мы не можем позволить себе иметь выпускников основной школы, которые не могут изъясняться на эстонском языке даже на базовом уровне. Известно, что люди с хорошим знанием языка обычно имеют больше шансов найти подходящую работу и перейти на следующий уровень образования. Молодежь, плохо владеющая национальным языком, имеет гораздо более слабые перспективы перехода на следующий уровень образования или на рынок труда. 

"Мы не можем позволить себе иметь выпускников основной школы, которые не могут изъясняться на эстонском языке даже на базовом уровне".

Керда Эйерт, координатор Ида-Вируского образовательного кластера "Hariduskopter" / "Образовательный вертолет", член рабочей группы по разработке плана действий по образованию на эстонском языке

На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда в профессионально-технических училищах, в гимназиях, не говоря уж о колледжах, успевают лишь тушить пожары и заглаживать появляющиеся проблемы. Молодые люди достигают более высокого уровня образования, но их языковых навыков недостаточно для дальнейшего обучения. Процесс изучения эстонского языка должен быть систематическим и начинаться уже в детском саду. Это благородная идея, но что делать с сегодняшней молодежью, которая учится в старших классах средней школы, в высших или профессионально-технических учебных заведениях? Эти молодые люди - горький плод прежней бессистемности, которая является яркой иллюстрацией скромных решений в области изучения языка, принятых в прошлом. И сейчас, когда уже разработан план действий по развитию образования на эстонском языке, мы все еще смеем утверждать, что установленные сроки не спасут положение. Что же поможет? В любом случае, прошедшие десятилетия нас никуда не привели.

Одним из камней преткновения, на который неизбежно натолкнется сфера преподавания эстонского языка, является огромная нехватка (предметных) учителей эстонского языка и их недостаточная компетентность. Всего в Эстонии 26384 учителя, из которых у 3211 недостаточно языковых навыков для получения уровня C1, а для учителей иностранных и других родных языков - B2. Прошлой весной учебные заведения в Ида-Вирумаа искали почти 130 новых сотрудников. Около пятой части вакансий были предназначены для преподавателей эстонского языка и литературы, эстонского языка как второго языка и языкового погружения. Очень сомневаюсь, что все эти школы нашли такое большое количество компетентных и квалифицированных учителей. В Ида-Вирумаа острая нехватка учителей эстонского языка (в том числе эстоноязычных учителей-предметников). Мотивация и успех учащихся в изучении языка во многом обусловлены наличием вдохновляющего преподавателя. Для того чтобы в регионе стало больше таких преподавателей, в начале нового года мы в "Hariduskopter" начнем разрабатывать мотивационные пакеты. В конце концов, мы не можем просто положиться на удачу - нам нужно что-то предпринять, чтобы удача повернулась к нам лицом.

Создание плана действий по образованию на эстонском языке имеет решающее значение и даст местным властям и учебным заведениям твердое направление на будущее. Речь идет не о принудительном переходе к изучению эстонского языка, а о предоставлении молодым людям большей свободы в выборе дальнейшего образования. 13 лет поддержки изучения языка - достаточный срок, чтобы ребенок детсадовского возраста успешно овладел эстонским языком к окончанию школы.

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