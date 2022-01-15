Керда Эйерт: За 13 лет возможно перейти на эстоноязычное образование

Стратегическая цель ставит задачу обеспечить образование преимущественно на эстонском языке к 2035 году. Эта конкретная цель и заявление были именно тем, что было необходимо. В этом вопросе мы не можем ждать, пока местные власти сами внесут изменения в школах, чтобы обеспечить обучение на эстонском языке. Эти фундаментальные решения - ответственность кого-то другого. Да, это правда, что сегодня все больше детей, говорящих на других языках, ходят в школы, где преподавание ведется на эстонском языке. Некоторые изменения в обществе уже начали происходить как будто сами собой, и может возникнуть вопрос, зачем нам еще нужен этот срок. Однако стратегическая цель - это своего рода ориентир, который позволяет нам держать курс на правильную цель посреди множества проектов и различных мер.

С 2018 года детские сады, а с 2020 года и школы получают проектное финансирование для найма дополнительных учителей для работы с учениками, говорящими не по-эстонски. Подготавливаются проекты для участия детей в программах студенческого обмена, для посещения ими достопримечательностей и знакомства с эстонской культурой в разных регионах, для обучения преподавателей, для отправки учащихся и преподавателей на практику, в языковые лагеря и т.д. Все эти проекты могут быть осуществлены только в том случае, если будет принято положительное решение о финансировании. Может ли обязательное основное образование действительно быть проектным? Чтобы обеспечить стабильное финансирование, необходимо связать языковые лагеря и другие мероприятия, поддерживающие обучение эстонскому языку, с учебной программой. В настоящее время в развитии эстоноязычного образования просто слишком много бессистемности и различных пилотных проектов.

Согласно стратегии непрерывного образования до 2020 года, к концу прошлого года была поставлена цель достичь показателя в 90% выпускников основных школ с русским языком обучения, владеющих эстонским языком на уровне B1. В действительности в 2021 году эстонским языком на уровне B1 владеет 60,5% выпускников основной школы. План действий по образованию на эстонском языке ставит перед собой более высокие амбиции: целевой уровень владения языком для выпускников основной школы установлен на уровне B2 или выше. Если быть реалистами, то для успешного обучения на следующих уровнях образования молодым людям необходимо достичь даже уровня С1. Однако, с положительной стороны, мы продвинулись по крайней мере на один шаг вперед. Как достичь поставленных целей - это уже другой вопрос.

Так где же причина таких низких результатов владения языком в основной школе? Наша молодежь учит язык, чтобы успешно сдавать тесты и экзамены, но умение общаться на эстонском все еще недостаточное. Что это говорит о нашей методике преподавания языка и что мы должны сделать, чтобы в некоторых школах не преподавали эстонский язык, используя русский?