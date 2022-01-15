Керда Эйерт: За 13 лет возможно перейти на эстоноязычное образование
План действий по образованию на эстонском языке готов к общественному обсуждению. Он гибкий в плане сроков, но конкретный в плане действий. Тринадцать лет - это, с одной стороны, достаточный срок, чтобы добиться эффективных результатов, а с другой, достаточно длительный, чтобы каждые три года проводить промежуточные обзоры и при необходимости корректировать план действий. Для того чтобы все получилось, нужно действовать последовательно и сохранять политическую волю.