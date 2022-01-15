СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака застряла в воротах

Спасатели освободили лапу собаки из ограды спустя семь минут после звонка в центр тревоги.

Поскольку лапа у животного замерзла, хозяйка отвела питомца в теплое помещение.

Сломанный ветром подоконник угрожал автомобилям

Вечером 13 января в центр тревоги сообщили, что на третьем этаже дома на улице Креэнхольми ветер наполовину оторвал жестяной подоконник, который угрожал припаркованным у дома машинам.

Поскольку окна не открывались, то владелец не мог сам убрать оконную жесть. Спасатели ликвидировали опасную ситуацию до полуночи.

Загорелась машина для измельчения древесины

12 января днем спасателей вызвали на улицу Теэстузе в Силламяэ, где загорелся измельчитель древесины.