СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака застряла в воротах

СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака застряла в воротах12-13 января 2022 г.
12 января утром в центр тревоги сообщили, что на улице Лыуна в Кивиыли у собаки застряла лапа в автомобильных воротах. Хозяйка не смогла сама вызволить животное.
12 января утром в центр тревоги сообщили, что на улице Лыуна в Кивиыли у собаки застряла лапа в автомобильных воротах. Хозяйка не смогла сама вызволить животное.
Спасатели освободили лапу собаки из ограды спустя семь минут после звонка в центр тревоги.
Поскольку лапа у животного замерзла, хозяйка отвела питомца в теплое помещение.
Вечером 13 января в центр тревоги сообщили, что на третьем этаже дома на улице Креэнхольми ветер наполовину оторвал жестяной подоконник, который угрожал припаркованным у дома машинам.
Поскольку окна не открывались, то владелец не мог сам убрать оконную жесть. Спасатели ликвидировали опасную ситуацию до полуночи.
12 января днем спасателей вызвали на улицу Теэстузе в Силламяэ, где загорелся измельчитель древесины.
Спасатели менее чем за час взяли под контроль пожар на горевшей открытым пламенем машине. Поскольку загорелось масло, то при тушении использовалась пожарная пена.