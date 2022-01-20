МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.01-27.01 ⟩ Лыжные старты в Синимяэ и Нарве; фестиваль снежных фигур в Кохтла-Ярве

КУЛЬТУРА

Суббота, 22 января

Татьяна Ивушкина. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 - "Рождественские традиции украинского народа". Встреча с основателем украинского музея Кохтла-Ярве Татьяной Ивушкиной.

Воскресенье, 23 января

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Билет - 5 евро. Проверка COVID-справки.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Дюймовочка", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро.

Среда, 26 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - цирковое представление: цирк с дрессированными животными (Вильнюс, Литва). Билет - 10-15 евро. Билеты будут в продаже на месте за час до начала мероприятия. Информация по тел. 336 6169.

Четверг, 27 января

Полина Черкасова. ФОТО: Dmitri Kotjuh

* В Ийзакуской библиотеке в 15.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой.

СПОРТ

Пятница, 21 января

* В Синимяэ в 18.30 - лыжные старты по пятничным вечерам.

Суббота, 22 января

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - соревнование по плаванию "Звезды плавания Ида-Вирумаа".

* В зеркальном зале Йыхвиского спортхолла в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Rummu Dünamo".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Sillamäe Alexela".

Воскресенье, 23 января

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Среда, 26 января

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - СК "Ganza" (Нарва).

РАЗНОЕ

Четверг, 20 января

* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": как начать инвестировать с небольших сумм? Семинар ведет Мартин Уутман. Билеты: предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.

Суббота, 22 января

* Рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры в 11.00 - фестиваль снежных фигур "Герои мультфильмов". Регистрация команд до 20 января по э-почте: infojuht@kjkk.ee.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Воскресенье, 23 января

* У мызы Майдла в 10.00 - возведение снежного городка. Информация: lyganuse.ee.

Тийа Линнард. ФОТО: Частный архив

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 26 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 3370 536, Герри Оргма.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital