МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.01-27.01 ⟩ Лыжные старты в Синимяэ и Нарве; фестиваль снежных фигур в Кохтла-Ярве
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 января.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 января.
Суббота, 22 января
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 - "Рождественские традиции украинского народа". Встреча с основателем украинского музея Кохтла-Ярве Татьяной Ивушкиной.
Воскресенье, 23 января
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Билет - 5 евро. Проверка COVID-справки.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Дюймовочка", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро.
Среда, 26 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - цирковое представление: цирк с дрессированными животными (Вильнюс, Литва). Билет - 10-15 евро. Билеты будут в продаже на месте за час до начала мероприятия. Информация по тел. 336 6169.
Четверг, 27 января
* В Ийзакуской библиотеке в 15.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой.
Пятница, 21 января
* В Синимяэ в 18.30 - лыжные старты по пятничным вечерам.
Суббота, 22 января
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - соревнование по плаванию "Звезды плавания Ида-Вирумаа".
* В зеркальном зале Йыхвиского спортхолла в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Rummu Dünamo".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Sillamäe Alexela".
Воскресенье, 23 января
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Среда, 26 января
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - СК "Ganza" (Нарва).
Четверг, 20 января
* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": как начать инвестировать с небольших сумм? Семинар ведет Мартин Уутман. Билеты: предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.
Суббота, 22 января
* Рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры в 11.00 - фестиваль снежных фигур "Герои мультфильмов". Регистрация команд до 20 января по э-почте: infojuht@kjkk.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
Воскресенье, 23 января
* У мызы Майдла в 10.00 - возведение снежного городка. Информация: lyganuse.ee.
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 26 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 3370 536, Герри Оргма.
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