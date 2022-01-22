ОПРОС ⟩ Какую последнюю книгу вы прочитали?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Татьяна ПИХЛАК, пенсионерка:

- Читаю обычно все вперемешку - любовные романы, сказки для взрослых, фантастику люблю. Поэтому не знаю, какая была последней. Хожу в библиотеку, в месяц не меньше трех книг. Среди любимых поэтов остается Сергей Есенин, а из писателей очень нравятся любовные романы Барбары Картленд.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Людмила ГАРЧЕВА, пенсионерка:

- О психологии американских подростков - шикарная книга, предлагала внукам, но они не хотят читать, из семи только одна внучка девяти лет дружит с книгами. К сожалению, не помню автора. Но дома могу посмотреть - записываю в дневник. Забываю иногда имена авторов, особенно иностранных, потому что читаю много.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кайдо КООГА, юрист:

- Последнее, что прочитал, - книга о Матти Нууде, которую написала его жена. Получил ее в подарок. Еще книгу о первом президенте Константине Пятсе. В последние годы не много удается читать, но люблю исторические, биографические книги о личностях, которые мне интересны. Предпочитаю бумажные, но иногда в дороге могу и в интернете полистать.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сергей ПАВЛОВ, инженер:

- Последнее, что прочел, - "Волоколамское шоссе" Александра Бека, он написал ее в годы войны. Читать люблю, больше бумажные книги, но могу и в электронном виде. Иногда слушаю тоже. По жанрам выбираю обычно исторические или фантастику.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Олег ШРАМОВ, пенсионер: