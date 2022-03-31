Власти Люганузе закроют в волости две школы

На заседании волостного собрания в среду вечером за предложенный волостным управлением проект реорганизации образовательной сети, предусматривающий закрытие люганузеской и сондаской школ, проголосовали десять депутатов: Дмитрий Дмитриев, Евгений Корнильцев, Ирина Минина, Елена Рагни, Владислав Лазаревич, Арно Страух, Лайла Мейстер, Март Кивистик, Катрин Прооде и Юло Туур.

Волостным властям в последние дни удалось убедить проголосовать за этот проект также тех депутатов, которые раньше были против закрытия школ.

Председатель Люганузеского волостного собрания Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) на прошлой неделе признался, что и в коалиции, и в оппозиции звучали разные мнения. "Голосование будет не по линии партии или избирательного союза, на этот раз каждый решает сам".

Дмитриев рассказал, что члены коалиции договорились по возможности сохранить люганузескую школу. "Вместе с тем я попросил: "Предложите решение!". Его не поступило. Мы должны рассматривать бюджет и управление волостью в целом. Мы не можем допустить ситуации, когда доля образования в бюджете вырастет до 60-70 процентов и прочие вещи останутся несделанными".