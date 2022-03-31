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Власти Люганузе закроют в волости две школы

Северное побережье
Власти Люганузе закроют в волости две школы
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Большинство членов Люганузеского волостного собрания не учло мнения людей, устроивших во время заседания пикет за сохранение школ.
Большинство членов Люганузеского волостного собрания не учло мнения людей, устроивших во время заседания пикет за сохранение школ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание решило закрыть в конце текущего учебного года Люганузескую основную школу и Сондаскую начальную школу.

На заседании волостного собрания в среду вечером за предложенный волостным управлением проект реорганизации образовательной сети, предусматривающий закрытие люганузеской и сондаской школ, проголосовали десять депутатов: Дмитрий Дмитриев, Евгений Корнильцев, Ирина Минина, Елена Рагни, Владислав Лазаревич, Арно Страух, Лайла Мейстер, Март Кивистик, Катрин Прооде и Юло Туур.

Волостным властям в последние дни удалось убедить проголосовать за этот проект также тех депутатов, которые раньше были против закрытия школ.

Председатель Люганузеского волостного собрания Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) на прошлой неделе признался, что и в коалиции, и в оппозиции звучали разные мнения. "Голосование будет не по линии партии или избирательного союза, на этот раз каждый решает сам".

Дмитриев рассказал, что члены коалиции договорились по возможности сохранить люганузескую школу. "Вместе с тем я попросил: "Предложите решение!". Его не поступило. Мы должны рассматривать бюджет и управление волостью в целом. Мы не можем допустить ситуации, когда доля образования в бюджете вырастет до 60-70 процентов и прочие вещи останутся несделанными".

В Люганузеской волости с населением чуть более 8000 человек после закрытия двух школ останутся три школы: Кивиылиская 1-я средняя школа, Кивиылиская русская школа и Майдлаская школа.

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