Содержанием дорог в Йыхви могут заняться сразу восемь фирм

Во время обильных снегопадов в феврале этого года "N&V", по оценке Йыхвиского волостного управления, испытывало затруднения с исполнением своих обязанностей, поэтому волость расторгла заключенный с фирмой договор на обслуживание дорог и зеленых зон.

Если волостное управление на следующей неделе одобрит условия нового тендера на содержание дорог, улиц и зеленых зон, это создаст возможность, что выполнять эти работы в волости будут одновременно восемь предпринимателей, так как управа решила разделить тендер на еще большее количество частей.