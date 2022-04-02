Если волостное управление на следующей неделе одобрит условия нового тендера на содержание дорог, улиц и зеленых зон, это создаст возможность, что выполнять эти работы в волости будут одновременно восемь предпринимателей, так как управа решила разделить тендер на еще большее количество частей.
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Содержанием дорог в Йыхви могут заняться сразу восемь фирм
Содержанием дорог в Йыхви могут заняться сразу восемь фирм
Если прежде в аналогичном тендере сельская местность была поделена на две зоны обслуживания, а город был отдельной зоной, то теперь решено поделить пополам и город Йыхви - на южный и северный районы, которые разделяет проходящая через город железная дорога.
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