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Содержанием дорог в Йыхви могут заняться сразу восемь фирм

Эрик Калда
, журналист
Содержанием дорог в Йыхви могут заняться сразу восемь фирм
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Во время обильных снегопадов в феврале этого года "N&V", по оценке Йыхвиского волостного управления, испытывало затруднения с исполнением своих обязанностей, поэтому волость расторгла заключенный с фирмой договор на обслуживание дорог и зеленых зон.
Во время обильных снегопадов в феврале этого года "N&V", по оценке Йыхвиского волостного управления, испытывало затруднения с исполнением своих обязанностей, поэтому волость расторгла заключенный с фирмой договор на обслуживание дорог и зеленых зон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если волостное управление на следующей неделе одобрит условия нового тендера на содержание дорог, улиц и зеленых зон, это создаст возможность, что выполнять эти работы в волости будут одновременно восемь предпринимателей, так как управа решила разделить тендер на еще большее количество частей.

Если прежде в аналогичном тендере сельская местность была поделена на две зоны обслуживания, а город был отдельной зоной, то теперь решено поделить пополам и город Йыхви - на южный и северный районы, которые разделяет проходящая через город железная дорога.

Отдельные тендеры на озеленение, проезжие части и тротуары

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