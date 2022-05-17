15-летняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова на соревнованиях в Афинах установила новый рекорд Эстонии на дистанции 50 метров брассом.
Энели Ефимова снова улучшила рекорд Эстонии
Энели Ефимова снова улучшила рекорд Эстонии
На соревнованиях "Acropolis Swim Open" Ефимова победила в плавании на 50 метров брассов с результатом 30,69, улучшив на 0,14 секунды собственный рекорд Эстонии, установленный год назад.
О классе этого результата свидетельствует то, что в этом году всего шесть пловчих в мире были быстрее Ефимовой на этой дистанции. В мировом рейтинге всех времен это 28-й результат.
В пятницу на тех же соревнованиях Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом со временем 1.06,81, в европейском рейтинге текущего сезона это шестой результат.
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