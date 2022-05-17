Энели Ефимова снова улучшила рекорд Эстонии

На соревнованиях "Acropolis Swim Open" Ефимова победила в плавании на 50 метров брассов с результатом 30,69, улучшив на 0,14 секунды собственный рекорд Эстонии, установленный год назад.

О классе этого результата свидетельствует то, что в этом году всего шесть пловчих в мире были быстрее Ефимовой на этой дистанции. В мировом рейтинге всех времен это 28-й результат.