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Лутсар: группам риска нужна четвертая доза вакцины от коронавируса

Erik Kalda
, ajakirjanik
Лутсар: группам риска нужна четвертая доза вакцины от коронавируса
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Ирья Лутсар
Ирья Лутсар Фото: Тайро Луттер/"Постимеэес"

Финский департамент здравоохранения рекомендует группам риска и людям старше 70 лет четвертую дозу вакцины от коронавируса. Вирусолог Ирья Лутсар согласна с тем, что четвертая доза необходима, но вопрос в том, когда ее делать?

"Да, мы обсуждаем это в комитете по иммунизации. Я также считаю, что группы риска и люди определенного возраста нуждаются в четвертой дозе. Вопрос в том, когда их делать. Известно, что эти дозы очень эффективны непосредственно после введения, но со временем эффективность снижается", – сказала Лутсар радионовостям ERR.

По ее словам, варианты штамма омикрон вызвали новые вспышки заболевания в Южной Африке и Португалии: "В Южной Африке заболевание идет на спад, а в Португалии, кажется, ситуация стабилизировалась, но четкого спада пока нет. Но нет и роста".

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