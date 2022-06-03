Финский департамент здравоохранения рекомендует группам риска и людям старше 70 лет четвертую дозу вакцины от коронавируса. Вирусолог Ирья Лутсар согласна с тем, что четвертая доза необходима, но вопрос в том, когда ее делать?
Лутсар: группам риска нужна четвертая доза вакцины от коронавируса
Лутсар: группам риска нужна четвертая доза вакцины от коронавируса
"Да, мы обсуждаем это в комитете по иммунизации. Я также считаю, что группы риска и люди определенного возраста нуждаются в четвертой дозе. Вопрос в том, когда их делать. Известно, что эти дозы очень эффективны непосредственно после введения, но со временем эффективность снижается", – сказала Лутсар радионовостям ERR.
По ее словам, варианты штамма омикрон вызвали новые вспышки заболевания в Южной Африке и Португалии: "В Южной Африке заболевание идет на спад, а в Португалии, кажется, ситуация стабилизировалась, но четкого спада пока нет. Но нет и роста".