В Нарве при пожаре погиб человек

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 6:00. По словам звонившего, из квартиры на четвертом этаже шел дым, по предварительной информации, в квартире мог находиться человек.

Спасатели из Нарвской бригады, прибывшие на место в течение пяти минут, увидели, что из окна четвертого этажа многоквартирного дома вырывается пламя, а лестничная клетка дома задымлена.

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[Пожар на улице Герасимова в Нарве.]

Пожар на улице Герасимова в Нарве. Автор: Ida Päästekeskus

В воскресенье утром в Нарве возник пожар в многоквартирном доме на улице Герасимова. В ходе работ по тушению было найдено тело мужчины. Дым от пожара распространился на соседние и верхние квартиры, из которых пришлось эвакуировать пять взрослых и двух детей.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 6:00. По словам звонившего, из квартиры на четвертом этаже шел дым, по предварительной информации, в квартире мог находиться человек.

Спасатели из Нарвской бригады, прибывшие на место в течение пяти минут, увидели, что из окна четвертого этажа многоквартирного дома вырывается пламя, а лестничная клетка дома задымлена.

Пожар на улице Герасимова в Нарве. Автор: Ida Päästekeskus

Спасатели в защитном снаряжении проникли в двухкомнатную квартиру через дверь и сразу приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара. В ходе спасательных работ огнеборцы обнаружили лежащего в комнате мужчину без признаков жизни. Человека вынесли из квартиры и передали скорой помощи. Медикам не удалось спасти жизнь мужчине.

Из соседней квартиры на четвертом этаже были спасены двое взрослых и двое детей. Также была спасена живущая на пятом этаже пожилая женщина. Еще двух человек пришлось вытащить через окно, так как коридор был задымлен. Медики на месте происшествия осмотрели этих семерых, двое из которых были доставлены в больницу.

Спасатели ограничили распространение огня к 7:07. В ходе расследования выяснятся точные обстоятельства и причина возгорания.