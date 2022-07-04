СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В курортном городе пострадали двое мужчин

В качестве подозреваемого полиция задержала 25-летнего мужчину.

В Кохтла-Ярве пострадал пешеход, в Нарве - велосипедист

Около полудня 1 июля около дома по Ярвекюла теэ, 62b в Кохтла-Ярве 74-летний мужчина за рулем автомобиля "Hyundai IX35" сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 79-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Вечером 3 июля 16-летняя девушка ехала на велосипеде недалеко от перекрестка улиц А. Вейценберга и Йыэсуу в городе Нарва и упала. Велосипедистка была доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Нарвской больницы.

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