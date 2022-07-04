3 июля в полицию поступило сообщение о том, что перед увеселительным заведением на улице Айа в Нарва-Йыэсуу телесные повреждения были нанесены 50-летнему и 22-летнему мужчинам.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В курортном городе пострадали двое мужчин
1-3 июля 2022 г.
В курортном городе пострадали двое мужчин
В качестве подозреваемого полиция задержала 25-летнего мужчину.
В Кохтла-Ярве пострадал пешеход, в Нарве - велосипедист
Около полудня 1 июля около дома по Ярвекюла теэ, 62b в Кохтла-Ярве 74-летний мужчина за рулем автомобиля "Hyundai IX35" сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 79-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Вечером 3 июля 16-летняя девушка ехала на велосипеде недалеко от перекрестка улиц А. Вейценберга и Йыэсуу в городе Нарва и упала. Велосипедистка была доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Нарвской больницы.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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