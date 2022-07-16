Как и по всей Эстонии, в Ида-Вирумаа количество желающих вступить в "Кайтселийт" также значительно увеличилось после того, как Россия вторглась в Украину и развязала там большую войну.
СОЮЗ ОБОРОНЫ ⟩ Вступающих в "Кайтселийт" все больше
С 24 февраля Алутагузеская дружина "Кайтселийта" получила заявления от 56 человек. Больше всего новых членов пришло в Йыхвиское и Нарвское отделения дружины.
Среди вступающих много молодежи
Окончательное решение о приеме новых членов принимает руководство дружины. Член правления Алутагузеской дружины Калев Наур сказал, что если раньше на ежемесячных собраниях правления обычно утверждали всего несколько заявлений о вступлении, то с февраля таковых около десяти каждый месяц. "Меня больше всего радует, что среди кандидатов достаточно большая доля молодежи, даже гимназистов", - сказал он.
По его словам, люди, вступающие в "Кайтселийт", понимают, что такая беда, которая сейчас обрушилась на Украину, может когда-нибудь случиться и в Эстонии. "Люди готовы защищать свою страну, и особенно активны в этом молодые люди. С точки зрения воли к защите государства никогда нельзя сказать, что молодежь испорчена", - считает он.
"Кайтселийт"
- добровольная вооруженная организация, защищающая Эстонскую Республику. Необходимо научиться обращаться с оружием. Но понятие оружия со временем стало шире. В большинстве случаев имеется в виду ручное огнестрельное оружие или противотанковое оружие. "Но интернет и все, что с ним связано, - это тоже оружие. Крайне важна хорошая организация логистики, в том числе доставка боеприпасов. Медицина, приготовление пищи - нужны люди практически всех сфер деятельности. Эстония маленькая, людей мало, и поэтому очень важно, чтобы у большинства жителей тоже была своя задача в защите страны. Кайтселийтчиками не обязательно являются только те, у кого в руках оружие и лопата для рытья окопов", - сказал Калев Наур.
Калев Наур особо выделил Нарвское отделение дружины. "Оно одно из сильнейших в нашей дружине, туда также в этом году вступило около двадцати новых членов. Они очень хорошо организованы, там очень сильные инструкторы. У них активная молодежная организация, из которой вырастет новое поколение кайтселийтчиков. Их боевой дух в деле защиты эстонского государства очень силен", - сказал он.
По словам члена правления Алутагузеской дружины, нарвские кайтселийтчики проводят, что очень похвально, в приграничном городе разъяснительную работу в связи с нынешней войной в Украине. "Очевидно, что если с русскоязычными разговаривают люди, чей родной язык тоже русский, это оказывает гораздо большее влияние, чем, например, если бы это сделал я", - рассудил он.
Не менее 40 часов в год
С какими обязательствами должен считаться человек, вступающий в "Кайтселийт"? По словам Калева Наура, одно из основных обязательств - посвящать "Кайтселийту" по меньшей мере 40 часов в год.
Миссия "Кайтселийта"
Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить обороноспособность общества, выполняя спектр задач "Кайтселийта": мы инвестируем свободное время кайтселийтчиков, их волю к защите, а также их военную и гражданскую компетентность в сохранение независимости Эстонии и повышение чувства безопасности и благополучия людей.
Новый член проходит начальную подготовку, а затем назначается в какое-либо подразделение. По словам Наура, у вступающего обязательно спрашивают, в чем его сильные стороны, чем он хотел бы заниматься, и эти пожелания обычно учитываются.
- "Кайтселийт" - это добровольная организация, где в общем случае для всех желающих находят подходящие занятия, которые также отвечают потребностям "Кайтселийта". В "Кайтселийт" приглашаются все желающие, каждому подыщут подходящую роль и задачу, - заверил он.
"Кайтселийту" нужны навыки людей разных сфер деятельности
66-летний Наур на собственном примере рассказывает, что если раньше он участвовал в учениях в лесу, то сейчас уже этого не делает. "Это время для меня закончилось. Но в дополнение к моей работе в качестве члена правления я принимаю участие, например, в праздничных церемониях и, таким образом, в формировании общественного мнения о "Кайтселийте". Какой-то другой кайтселийтчик скажет, например, что он не может бегать в лесу, но может приготовить вкусную еду для других во время учений", - говорит он.
При этом Наур говорит, что если человек в силу возрастного ограничения уже не должен участвовать в учениях, но чувствует, что здоровье и физическая подготовка позволяют, то никто этого не запрещает. "Но иногда стоит подумать и о том, чтобы, несмотря на энергичность и желание, из-за собственных возрастных особенностей не возникло проблем", - отметил он.
В дополнение к действительным членам "Кайтселийта" также есть поддерживающие члены, которые не должны посещать учения или посвящать "Кайтселийту" 40 часов в год, но поддерживают "Кайтселийт" определенной деятельностью. Среди них есть также неграждане и граждане других стран.
Чтобы вступить в "Кайтселийт", необходимо подать заявление, а также приложить рекомендацию двух членов организации. Перед принятием решения правления кандидаты проходят проверку биографических данных, в которой также участвуют полиция и другие правоохранительные органы. По словам Калева Наура, "Кайтселийт" не принимает в свои ряды людей, осужденных судом за совершение уголовных преступлений. "Красный свет был показан и отдельным лицам, действия которых противоречили интересам эстонского государства. Такие вещи выявляются в ходе проверки", - подтвердил он.
Известный актер Мярт Аванди: воля к защите - это понимание личной ответственности
Мярт Аванди, известный актер, вступивший в этом году в Пярнускую дружину "Кайтселийта", говорит, что воля к защите - это понимание личной ответственности. "Кто-то другой наверняка сделает", "я не солдат", "я ненавижу войну" - такие взгляды могут быть приемлемы в любой другой ситуации, но только не в той, в которой в Кремле кое-кто, сидящий в бункере, сошел с ума", - сказал он "Postimees".
Аванди признался, что не проходил военную службу и ничего не знает об этой сфере. "Но в нынешней ситуации с безопасностью нельзя себе этого позволить", - обосновал он вступление в "Кайтселийт".
Как вступить в "Кайтселийт"?
1. Выберите дружину, к которой хотите присоединиться.
2. Свяжитесь со специалистом по работе с персоналом выбранной дружины по электронной почте или телефону и договоритесь о встрече. Специалист по работе с персоналом Алутагузеской дружины: Кадрийна Крюйтс, тел. 717 9557, э-почта: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee.
3. На встрече объясните свои цели, получите информацию о деятельности дружины и помощь в выборе дружины. Также получите бланки документов, необходимых для вступления.
Вы также можете скачать бланки и заполнить их заранее на сайте "Кайтселийта": katseliit.ee.
От тех, кто хочет стать действительным членом, требуется справка о состоянии здоровья. Если у вас есть действующее водительское удостоверение, вам не нужна отдельная справка, в анкете в разделе дополнений отметьте "EI" ("НЕТ") рядом с отметкой о медицинской справке.
Если у вас нет водительских прав, попросите у семейного врача справку о состоянии здоровья, которая выдается при ходатайстве о получении водительских прав кат. "A" или "B". Когда семейный врач выдаст справку о состоянии здоровья, скачайте решение о справке о состоянии здоровья с сайта digilugu.ee. NB! Скачайте только решение о справке о состоянии здоровья, нет необходимости предоставлять всю справку о состоянии здоровья (содержит подробные описания, связанные со здоровьем).
4. Найдите среди членов "Кайтселийта" двух рекомендателей. Отсутствие рекомендателей не является препятствием при подаче заявления - обычно рекомендателей все же находят в процессе вступления в члены дружины.
5. Предложение о приеме в члены "Кайтселийта" делает руководство дружины, а решение о приеме или отказе в приеме в "Кайтселийт" принимает начальник дружины.
Действительный член и поддерживающий член "Кайтселийта"
Кто может стать действительным членом "Кайтселийта"? Претендовать на то, чтобы стать действительным членом "Кайтселийта" может лицо не моложе 18 лет, являющееся гражданином Эстонии, военнообязанным или не имеющим воинской обязанности, у которого отсутствуют обстоятельства, предусмотренные §24 Закона о "Кайтселийте", и чье здоровье соответствует по меньшей мере требованиям к здоровью, установленным на основании р. 10 §101 Закона о дорожном движении; при наличии действующего водительского удостоверения отдельная медицинская справка не требуется. Ее действительность "Кайтселийт" сможет проверить сам.
Действительный член "Кайтселийта" может участвовать во всех видах деятельности и выполнении задач, возложенных на "Кайтселийт" законом.
К военнообязанному действительному члену "Кайтселийта" при назначении на должность военного времени с воинским званием в Силах обороны применяются положения Закона о службе в Силах обороны и Закона о государственной обороне.
Не являющийся военнообязанным действительный член "Кайтселийта" может быть назначен на должность военного времени на основании его предварительного письменного согласия.
Кто может стать поддерживающим членом "Кайтселийта"? Претендовать на то, чтобы стать поддерживающим членом "Кайтселийта" может физическое лицо не моложе 18 лет, признающее цели "Кайтселийта" и своей деятельностью содействующее их достижению, у которого также отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктами 2, 3, 5, 6 и 8, а также р. 3 §24 (2) Закона о "Кайтселийте".
У поддерживающего члена "Кайтселийта" ограниченные права при участии в деятельности "Кайтселийта" по сравнению с действительным членом "Кайтселийта": поддерживающий член может привлекаться к выполнению задач "Кайтселийта", предусмотренных в пунктах 1-6 части 1 §4 настоящего закона и при выполнении задач правоохранительного органа, перечисленных в пунктах 1 и 2 статьи 2, без полномочий на применение прямого принуждения.
К поддерживающему члену "Кайтселийта" предъявляются те же требования по состоянию здоровья, что и к действительному члену "Кайтселийта", за исключением поддерживающего члена "Кайтселийта", чей вклад ограничивается только финансовой поддержкой или обучением. В случае если от поддерживающего члена "Кайтселийта" требуется наличие справки о состоянии здоровья и у него имеется действующее водительское удостоверение, то медицинскую справку представлять отдельно не нужно. Ее действительность "Кайтселийт" сможет проверить сам.