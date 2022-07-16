СОЮЗ ОБОРОНЫ ⟩ Вступающих в "Кайтселийт" все больше

Чтобы вступить в "Кайтселийт", необходимо подать заявление, а также приложить рекомендацию двух членов организации. Перед принятием решения правления кандидаты проходят проверку биографических данных, в которой также участвуют полиция и другие правоохранительные органы. По словам Калева Наура, "Кайтселийт" не принимает в свои ряды людей, осужденных судом за совершение уголовных преступлений. "Красный свет был показан и отдельным лицам, действия которых противоречили интересам эстонского государства. Такие вещи выявляются в ходе проверки", - подтвердил он.

Известный актер Мярт Аванди: воля к защите - это понимание личной ответственности

Мярт Аванди, известный актер, вступивший в этом году в Пярнускую дружину "Кайтселийта", говорит, что воля к защите - это понимание личной ответственности. "Кто-то другой наверняка сделает", "я не солдат", "я ненавижу войну" - такие взгляды могут быть приемлемы в любой другой ситуации, но только не в той, в которой в Кремле кое-кто, сидящий в бункере, сошел с ума", - сказал он "Postimees".

Аванди признался, что не проходил военную службу и ничего не знает об этой сфере. "Но в нынешней ситуации с безопасностью нельзя себе этого позволить", - обосновал он вступление в "Кайтселийт".

Члены Алутагузеской дружины "Кайтселийта". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как вступить в "Кайтселийт"?

1. Выберите дружину, к которой хотите присоединиться.

2. Свяжитесь со специалистом по работе с персоналом выбранной дружины по электронной почте или телефону и договоритесь о встрече. Специалист по работе с персоналом Алутагузеской дружины: Кадрийна Крюйтс, тел. 717 9557, э-почта: kadriina.kruuts@kaitseliit.ee.

3. На встрече объясните свои цели, получите информацию о деятельности дружины и помощь в выборе дружины. Также получите бланки документов, необходимых для вступления.

Вы также можете скачать бланки и заполнить их заранее на сайте "Кайтселийта": katseliit.ee.

От тех, кто хочет стать действительным членом, требуется справка о состоянии здоровья. Если у вас есть действующее водительское удостоверение, вам не нужна отдельная справка, в анкете в разделе дополнений отметьте "EI" ("НЕТ") рядом с отметкой о медицинской справке.

Если у вас нет водительских прав, попросите у семейного врача справку о состоянии здоровья, которая выдается при ходатайстве о получении водительских прав кат. "A" или "B". Когда семейный врач выдаст справку о состоянии здоровья, скачайте решение о справке о состоянии здоровья с сайта digilugu.ee. NB! Скачайте только решение о справке о состоянии здоровья, нет необходимости предоставлять всю справку о состоянии здоровья (содержит подробные описания, связанные со здоровьем).

4. Найдите среди членов "Кайтселийта" двух рекомендателей. Отсутствие рекомендателей не является препятствием при подаче заявления - обычно рекомендателей все же находят в процессе вступления в члены дружины.

5. Предложение о приеме в члены "Кайтселийта" делает руководство дружины, а решение о приеме или отказе в приеме в "Кайтселийт" принимает начальник дружины.

Действительный член и поддерживающий член "Кайтселийта"

Кто может стать действительным членом "Кайтселийта"? Претендовать на то, чтобы стать действительным членом "Кайтселийта" может лицо не моложе 18 лет, являющееся гражданином Эстонии, военнообязанным или не имеющим воинской обязанности, у которого отсутствуют обстоятельства, предусмотренные §24 Закона о "Кайтселийте", и чье здоровье соответствует по меньшей мере требованиям к здоровью, установленным на основании р. 10 §101 Закона о дорожном движении; при наличии действующего водительского удостоверения отдельная медицинская справка не требуется. Ее действительность "Кайтселийт" сможет проверить сам.

Действительный член "Кайтселийта" может участвовать во всех видах деятельности и выполнении задач, возложенных на "Кайтселийт" законом.

К военнообязанному действительному члену "Кайтселийта" при назначении на должность военного времени с воинским званием в Силах обороны применяются положения Закона о службе в Силах обороны и Закона о государственной обороне.

Не являющийся военнообязанным действительный член "Кайтселийта" может быть назначен на должность военного времени на основании его предварительного письменного согласия.

Кто может стать поддерживающим членом "Кайтселийта"? Претендовать на то, чтобы стать поддерживающим членом "Кайтселийта" может физическое лицо не моложе 18 лет, признающее цели "Кайтселийта" и своей деятельностью содействующее их достижению, у которого также отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктами 2, 3, 5, 6 и 8, а также р. 3 §24 (2) Закона о "Кайтселийте".

У поддерживающего члена "Кайтселийта" ограниченные права при участии в деятельности "Кайтселийта" по сравнению с действительным членом "Кайтселийта": поддерживающий член может привлекаться к выполнению задач "Кайтселийта", предусмотренных в пунктах 1-6 части 1 §4 настоящего закона и при выполнении задач правоохранительного органа, перечисленных в пунктах 1 и 2 статьи 2, без полномочий на применение прямого принуждения.

К поддерживающему члену "Кайтселийта" предъявляются те же требования по состоянию здоровья, что и к действительному члену "Кайтселийта", за исключением поддерживающего члена "Кайтселийта", чей вклад ограничивается только финансовой поддержкой или обучением. В случае если от поддерживающего члена "Кайтселийта" требуется наличие справки о состоянии здоровья и у него имеется действующее водительское удостоверение, то медицинскую справку представлять отдельно не нужно. Ее действительность "Кайтселийт" сможет проверить сам.

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