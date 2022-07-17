Вместе с получением среднего образования в июле у 8500 молодых людей заканчивается право на семейное пособие

«Каждый ребенок имеет право на получение семейного пособия до достижения им 16-летнего возраста. В случае, если молодой человек продолжает обучение в гимназии или профессиональном училище в том же календарном году, то право на получение пособия у него сохраняется до 19 лет. Всем тем молодым людям, которым не исполнилось 19 лет и у кого среднее образование находится пока на стадии получения, семейное пособие продолжает выплачиваться», - поясняет руководитель отдела пособий Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Если ребенок решает прекратить обучение и уходит из школы, то в этом случае право на получение семейного пособия у него завершается на следующий месяц после прекращения учебы.