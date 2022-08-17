Из-за повышения цен на древесину школьные тетради могут подорожать до 70%

Мать троих детей, проживающая в Таллинне, сказала радионовостям ERR, что школьных принадлежностей нужно очень много, но купить их становится все труднее из-за цены. "Сменная обувь, уличная обувь, короткая форма, длинная форма, тетради, папки, карандаши, альбомы для рисования (тонкие и толстые), акварель, гуашь, пластилин", - перечислила она.

По словам директора средней школы Ряпина Меэри Иванов, несколько родителей уже пожаловалась, что они больше не могут позволить себе некоторые школьные принадлежности для своих детей.

Исполнительный директор Büromaailm Юри Росс сказал, что рост цен на школьные принадлежности напрямую связан с повышением цен на воду, древесину и электроэнергию.

"Цены повысили типографии и фабрики по изготовлению тетрадей. В таком же процентном соотношении и мы вынуждены повышать цены, чтобы, во-первых, удержаться на плаву, а во-вторых, чтобы продавать людям качественные товары. Что делать, цена на сегодняшний день такая. Конечно, все это не подорожает в 3 раза, но на 50-70% может быть, я так считаю", - сказал Юри Росс.