Из-за инфляции жители Эстонии стали покупать меньше полуфабрикатов, фруктов и алкоголя

Бешеная инфляция привела к тому, что люди предпочитают все чаще покупать товары по скидкам и в разных торговых сетях. Подобная экономия со стороны клиентов не могла не сказаться на коммерческой деятельности торговых сетей.

"В итоге потребитель решает, что покупать, а что - нет. В сложившейся ситуации это прослеживается очень ясно. Мы вынуждены корректировать свой ассортимент. То есть, продукты, которые плохо продаются или цена которых стала для потребителя непосильной, мы изымаем из ассортимента. Мы заменяем их на более дешевые товары, спрос на которые по-прежнему имеется", - рассказал директор по закупкам "Rimi" Талис Раак.

По словам Раака, тренды последнего месяца-двух очевидны, жители Эстонии отказываются от излишеств. "Самые большие изменения в покупках потребителя мы наблюдаем в сегменте фруктов и готовой еды. То есть, люди стали больше готовить дома, поэтому и решили отказаться от полуфабрикатов. То же самое касается фруктов. К ним можно еще добавить десерты из молочной категории, сырки, что-то, чем люди обычно себя балуют. Сейчас это перестали покупать. В какой-то степени в последние недели мы наблюдаем, что и объемы продаж алкоголя уменьшились. По крайней мере, в нашей сети", - отметил Раак.