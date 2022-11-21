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Жильцы многокварирного дома пробыли в дымовой западне до прибытия пожарных

Северное побережье
Жильцы многокварирного дома пробыли в дымовой западне до прибытия пожарных
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Последствие пожара в многоквартирном доме в Нарве на улице Игоря Графова.
Последствие пожара в многоквартирном доме в Нарве на улице Игоря Графова. Фото: Päästeamet

В Нарве при пожаре пострадал человек, его квартира сгорела.

В центр тревоги в воскресенье, 20 ноября, в 13.56 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Игоря Графова в Нарве. Весь подъезд там был задымлен и жители не могли покинуть квартиры.

Прибывшие на место спасатели сразу вошли в задымленное здание и приступили к эвакуации жителей.

Как выяснилось, возгорание началось с дивана в гостиной одной из квартир. Ее жилец получил ожоги и нуждался в госпитализации. Квартира в результате пожара пришла в негодность.

Спасатели также проверили все остальные квартиры в подъезде и больше не обнаружили никакой опасности.

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