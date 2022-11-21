В Нарве при пожаре пострадал человек, его квартира сгорела.
Жильцы многокварирного дома пробыли в дымовой западне до прибытия пожарных
Жильцы многокварирного дома пробыли в дымовой западне до прибытия пожарных
В центр тревоги в воскресенье, 20 ноября, в 13.56 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Игоря Графова в Нарве. Весь подъезд там был задымлен и жители не могли покинуть квартиры.
Прибывшие на место спасатели сразу вошли в задымленное здание и приступили к эвакуации жителей.
Как выяснилось, возгорание началось с дивана в гостиной одной из квартир. Ее жилец получил ожоги и нуждался в госпитализации. Квартира в результате пожара пришла в негодность.
Спасатели также проверили все остальные квартиры в подъезде и больше не обнаружили никакой опасности.