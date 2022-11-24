ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Токсичные кохтла-ярвеские депутаты и сомнительный договор

Если большей части представителей законодательной власти города и половине членов городского управления предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, то положение неважнецкое. Как в такой ситуации создать властный союз, в котором не было бы людей, запятнанных подозрением, тем более с учетом обстоятельства, что первая попытка сформировать такую коалицию провалилась?

Однако нынешняя неприглядная картина города Кохтла-Ярве - классический пример того, как безответственные политики сознательно или не отдавая себе отчета начинают отстаивать чьи-то деловые интересы, получая взамен реальные или иллюзорные блага.

К сожалению, это не первый случай в Ида-Вирумаа, когда муниципальные деятели теряют из виду грань между дозволенным и недозволенным. Вспомним здесь и нарвские коррупционные скандалы.

Но в Кохтла-Ярве мы словно наблюдаем новый сезон криминального сериала, который начали снимать много лет назад. Главный герой все тот же Николай Осипенко. В первый раз были наказаны два муниципальных руководителя, а главный игрок избежал суда. Теперь второстепенных персонажей больше, но главный герой тот же. И темой остаются договоры на содержание городских дорог и улиц, правомерность которых вызывает сомнения.