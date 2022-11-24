Предпринимательству Ида-Вирумаа выделены прямые инвестиционные субсидии в размере 200 миллионов евро

2. Готовые промышленные и бизнес-парки. В четырех городах Ида-Вирумаа предприятиям предлагается готовая инфраструктура, а также современные бизнес- и промышленные парки. Агентство IVIA осуществило проекты развития инфраструктуры на площади в 250 гектаров, что означает более 140 участков разного размера. К границе каждого участка подведены все необходимые коммуникации - дороги, водоснабжение, канализация, оптические кабели, газ или центральное отопление. Кроме того, IVIA по мере надобности помогает компаниям налаживать контакты на месте при общении с местными органами власти, а также создавать сотрудничество ведомств, проектировщиков и строителей. Большую часть вопросов, связанных с инвестированием в строительство, можно решить при поддержке одного ключевого партнера - IVIA.

3. Трудовые ресурсы. Уровень безработицы в Ида-Вирумаа продолжает оставаться самым высоким в Эстонии, составляя в среднем 11%, в то время как средний показатель по Эстонии - 6%. Для предпринимателя это означает наличие вакантной рабочей силы и возможность в сотрудничестве с Кассой по безработице подготовить необходимый персонал для любой компании. Ида-Вирумаа - традиционный промышленный регион, и занятость в обрабатывающей промышленности считается достойной для всех возрастов.

4. Более дешевая энергия. В Нарвском промышленном парке и Химическом парке Кохтла-Ярве энергоемкие предприятия могут потреблять электроэнергию по прямой линии непосредственно от производителя, что избавляет их от уплаты сетевых сборов. Стоимость центрального отопления в Нарвском промышленном парке составляет 40 евро/МВт-ч, и это самый низкий уровень в Эстонии.

Семинар презентует возможности Ида-Вирумаа всем предпринимателям Эстонии

«Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа» (IVIA) в начале декабря проводит в Таллинне семинар, посвященный инвестиционным субсидиям фонда. Семинар «Возможности справедливого перехода для эстонских предприятий» призывает руководителей и владельцев промышленных и производственных предприятий присмотреться к возможностям, которые может предложить Ида-Вирумаа.

Семинар пройдет 2 декабря в 10 часов утра в отеле Radisson Park Inn Meriton в Таллинне. В рамках семинара представители Министерства экономики и коммуникаций, Фонда развития предпринимательства, IVIA и Кассы по безработице будут в течение 3 часов давать подробную информацию об Ида-Вирумаа, мерах поддержки и порядке подачи ходатайств. Модератор семинара - Ээро Раун.

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Приглашаем!

Фото: IVIA