Комментарий премьер-министра Каи Каллас по поводу введения потолка цен на российскую нефть

Первоначальным предложением было установить потолок цен на уровне 65 долларов за баррель. В ходе переговоров речь шла и о 70 долларах. Мы смогли убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене. Каждый доллар, на который понижается потолок цены, означает примерно минус два миллиарда долларов доходов для России. Таким образом то, что нам удалось договориться о цене на 5 долларов ниже первоначальной, означает, что российская военная машина не досчитается 10 миллиардов долларов.

Конечно, эта цена могла бы быть еще ниже. По оценке наших экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов. Сегодня был, однако, достигнут наилучший из возможных на сегодняшний день компромиссов. Я благодарна нашим партнерам, которые изменили свою позицию и согласились с нашим соглашением.

Эстония также внесла предложение регулярно пересматривать установленную цену и вносить коррективы, исходя из цели уменьшить доходы России. Кроме того, мы договорились об условии, что потолок должен быть на 5% меньше средней рыночной цены. Я рада, что наши предложения стали частью сегодняшнего соглашения и обсуждения потолка цены продолжатся в будущем. Уже в середине января мы снова пересмотрим цену.

Важный результат состоит также в том, что теперь мы немедленно приступим к переговорам по девятому пакету санкций. Поскольку цель России – бомбежками погрузить Украину во мрак, мы должны продолжать решительные действия.