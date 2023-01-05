МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.01-12.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Доме спорта Майдлаской основной школы - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Kohila".

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".

Воскресенье, 8 января

Министр культуры Пирет Хартман. Фото: Матти Кямяря

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - народный поход с министром культуры Пирет Хартманн, посвященный началу Года движения. Сбор у пункта проката лыж "Äkkeküla". Дистанция - 5 км.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Saku Sporting Rapla".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Bunker Partner" (Нарва).

* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "NPM Silmet III" (Силламяэ).

Понедельник, 9 января

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".

Среда, 11 января

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

РАЗНОЕ

Четверг, 5 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

Пятница, 6 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

Рождественская ель. Фото: Shutterstock

* В Ийзаку на костровой площадке на певческом поле в 18.00 - сожжение рождественских елей.

Среда, 11 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой формы. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital