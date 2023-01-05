Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.01-12.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 6 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: зимние истории о животных.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи Эдуарда Зеньчика "ART - ZED". Выставка открыта до 30 января.
Суббота, 7 января
* В Нарва-Йыэсуу в белом зале (ул. Кеск, 3) в 12.00 - открытие фотовыставки Анны Марковой "Elu hetked" / "Мгновения жизни".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей чат-комната тети Реэт: зимние истории о животных.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Новогоднее беби-шоу". Выступают коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры "Пять звезд", "Ритм" и малышовая группа "Келлуке". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 8 января
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Мир уцелел, потому что смеялся", юмористическая программа Семена Альтова.
Среда, 11 января
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - новогодний концерт для пожилых людей Йыхвиской волости. Свой музыкальный привет и от семейного бенда Мяннисте. Бесплатные билеты можно получить в социальной службе Йыхвиской волости в Йыхвиском общественном доме (ул. Кооли, 2), дневном центре для пожилых (ул. Кааре, 3), Таммикуском народном доме. Информация: тел. 5858 7381, Хели Вяхк; тел. 5347 4238, Сирли Таммисте.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Di ja Viv ja Rose", спектакль Раквереского театра. Билет - 16-19 евро.
СПОРТ
Суббота, 7 января
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - народный поход, посвященный Году движения.
* В Олгинаском народном доме в 11.00 - шахматный турнир, посвященный Паулю Кересу (открытый турнир по быстрым шахматам для всех возрастов). Плата за учасие - 3 евро. Обязательна предварительная регистрация, тел. 5871 0230, jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee.
* В Доме спорта Майдлаской основной школы - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Kohila".
* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
Воскресенье, 8 января
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - народный поход с министром культуры Пирет Хартманн, посвященный началу Года движения. Сбор у пункта проката лыж "Äkkeküla". Дистанция - 5 км.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Saku Sporting Rapla".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Bunker Partner" (Нарва).
* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "NPM Silmet III" (Силламяэ).
Понедельник, 9 января
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
Среда, 11 января
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
РАЗНОЕ
Четверг, 5 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
Пятница, 6 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
* В Ийзаку на костровой площадке на певческом поле в 18.00 - сожжение рождественских елей.
Среда, 11 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой формы. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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