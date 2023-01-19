Во второй половине дня 17 января в Йыхвиской волости на 17-м километре шоссе Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику перед легковым автомобилем "Mercedes-Benz Vito", которым управлял 44-летний водитель, выбежала косуля.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Водитель пострадал при столкновении с косулей
16-17 января 2023 г.
Водитель пострадал при столкновении с косулей
В результате столкновения косуля погибла, а водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
В Нарве ударили мужчину и женщину
17 января в полицию сообщили, что в Нарве на улице 26 Июля неустановленное лицо ударило 40-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.
В Ахтме мужчина напал на женщину
16 января в полицию сообщили, что в Ахтме на улице Ыпетаяте 38-летний мужчина ударил 37-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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