Жители Эстонии все больше путешествуют

Примерно 22% внутренних и 21% зарубежных поездок в прошлом году были совершены жителями в возрасте 55 лет и старше, которые, согласно распределению туристического исследования, составляют почти 40% населения. С другой стороны, доля путешественников в возрастной группе 40-54 лет (24% населения) значительно выше - 32% зарубежных поездок и 28% внутренних поездок в 2022 г. были совершены представителями этой возрастной группы.

Активными путешественниками являются также люди в возрастной группе 25–39 лет, которые составляют 33% от тех, кто совершил поездку внутри страны, и 35% от тех, кто совершил поездку за границу. Доля 15-24-летних среди тех, кто выезжал во внутренние поездки, составила 16%, а в зарубежные - 11%. Таким образом, больше всего путешествуют люди в возрасте 25–39 лет, хотя численно наибольшую долю жителей Эстонии составляют люди в возрасте 55 лет и старше.

Швеция является самым популярным направлением среди молодежи до 24 лет, но среди 25-39-летних лидируют Латвия и Финляндия, за которыми следует Италия. Хотя в случае 40-54-летних картина существенно не меняется, представители этой возрастной группы больше других предпочитают Испанию. Для жителей в возрасте 55 лет и старше Турция также является одной из самых популярных стран назначения, которая занимает второе место после Финляндии и Латвии.