Жители Эстонии все больше путешествуют

Согласно данным Департамента статистики Эстонии за 2022 год, в прошлом году эстонцы путешествовали по своей родине на 16% больше, чем в 2021 году, а количество поездок за границу увеличилось почти вдвое. Совершено более миллиона поездок с ночевкой за границу и 2,6 млн поездок с ночевкой внутри страны.
Примерно 22% внутренних и 21% зарубежных поездок в прошлом году были совершены жителями в возрасте 55 лет и старше, которые, согласно распределению туристического исследования, составляют почти 40% населения. С другой стороны, доля путешественников в возрастной группе 40-54 лет (24% населения) значительно выше - 32% зарубежных поездок и 28% внутренних поездок в 2022 г. были совершены представителями этой возрастной группы.
Активными путешественниками являются также люди в возрастной группе 25–39 лет, которые составляют 33% от тех, кто совершил поездку внутри страны, и 35% от тех, кто совершил поездку за границу. Доля 15-24-летних среди тех, кто выезжал во внутренние поездки, составила 16%, а в зарубежные - 11%. Таким образом, больше всего путешествуют люди в возрасте 25–39 лет, хотя численно наибольшую долю жителей Эстонии составляют люди в возрасте 55 лет и старше.
Швеция является самым популярным направлением среди молодежи до 24 лет, но среди 25-39-летних лидируют Латвия и Финляндия, за которыми следует Италия. Хотя в случае 40-54-летних картина существенно не меняется, представители этой возрастной группы больше других предпочитают Испанию. Для жителей в возрасте 55 лет и старше Турция также является одной из самых популярных стран назначения, которая занимает второе место после Финляндии и Латвии.
В Эстонии Таллинн, а также Тарту и Пярнумаа уже много лет являются самыми популярными направлениями. Однако, если исключить эти регионы, можно заметить, что между Ида-Вирумаа, Сааремаа и Ляэнемаа существует тесная граница. Эти три округа, известные своим отдыхом и релаксацией, нравятся как молодым, так и пожилым людям. В то же время нельзя игнорировать и уезды Южной Эстонии, которые больше всего посещали эстонцы в возрасте 25-54 лет.