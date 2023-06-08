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Алутагузеская волость продает историческое здание Иллукаского волостного дома

Кюлли Крийс
, журналист
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Здание, которому более ста лет, находится, согласно экспертной оценке, в хорошем состоянии.
Здание, которому более ста лет, находится, согласно экспертной оценке, в хорошем состоянии. Фото: Muinsuskaitseamet

Построенное в 1894 году двухэтажное деревянное здание вместе с появившимися лет на сто позже пристройками выставили на аукцион в "Varakeskus" со стартовой ценой 88000 евро.

Главное здание бывшего волостного дома реконструировали в начале этого века: заменили кровлю, окна и двери, была очищена и обновлена краска на наружной обшивке. Основательно реновированы были все помещения, в том числе заменены полы, обновлены трубопроводы и электросистема, а также заменена сантехника. Старые печки были разобраны, вместо них установили электроотопление и теплонасосы.

В одном конце деревянной хозпостройки, возведенной предположительно в конце прошлого века, расположен сарай, в другом - терраса, а в центральной части находится просторное помещение под навесом.

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