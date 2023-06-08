Алутагузеская волость продает историческое здание Иллукаского волостного дома

Главное здание бывшего волостного дома реконструировали в начале этого века: заменили кровлю, окна и двери, была очищена и обновлена краска на наружной обшивке. Основательно реновированы были все помещения, в том числе заменены полы, обновлены трубопроводы и электросистема, а также заменена сантехника. Старые печки были разобраны, вместо них установили электроотопление и теплонасосы.