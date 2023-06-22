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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как проходит поиск новых сотрудников?

Северное побережье
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Марис Тоомель.
Марис Тоомель. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхви одновременно объявили конкурсы на замещение пяти вакантных должностей в волостном управлении.

Йыхвиский волостной старейшина Марис ТООМЕЛЬ:

- На этой неделе пройдут собеседования с кандидатами на должность заведующего хозяйственным отделом. Тут кандидатов много, и шестерых из них мы пригласили на собеседование. И на должность специалиста по волостному имуществу довольно много претендентов, двоих из них пригласили на собеседование. Сложней дело с советником по вопросам коммуникации. Одного человека пригласили на собеседование, но предполагаем, что здесь серьезной конкуренции не будет и хороших кандидатов будет мало. Но теперь мы получили себе архитектора, с которым в ближайшее время надеемся заключить трудовой договор.

В итоге результатами этих конкурсов можно быть довольными.

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