ОДИН ВОПРОС ⟩ Как проходит поиск новых сотрудников?

- На этой неделе пройдут собеседования с кандидатами на должность заведующего хозяйственным отделом. Тут кандидатов много, и шестерых из них мы пригласили на собеседование. И на должность специалиста по волостному имуществу довольно много претендентов, двоих из них пригласили на собеседование. Сложней дело с советником по вопросам коммуникации. Одного человека пригласили на собеседование, но предполагаем, что здесь серьезной конкуренции не будет и хороших кандидатов будет мало. Но теперь мы получили себе архитектора, с которым в ближайшее время надеемся заключить трудовой договор.