В Нарве горел автомобиль

Северное побережьеНовостиВ Нарве горел автомобильСеверное побережье10 июля 2023, 11:40Facebook TwitterComments Спасатель тушит загоревшийся в Нарве автомобиль BMW. Фото: PäästeametВ воскресенье в Нарве загорелся автомобиль, что было вызвано, возможно, нарушением в электросистеме.9 июля в 12.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве во дворе многквартирного жилого дома на улице Мыйза горит автомобиль. Прибывшим на место спсастелям удалось потушуть возгорание.Людей в автомобиле не было.Facebook TwitterComments Ключевые слова происшествия и чп Pекомендуем