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В Нарве горел автомобиль

Северное побережье
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Спасатель тушит загоревшийся в Нарве автомобиль BMW.
Спасатель тушит загоревшийся в Нарве автомобиль BMW. Фото: Päästeamet

В воскресенье в Нарве загорелся автомобиль, что было вызвано, возможно, нарушением в электросистеме.

9 июля в 12.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве во дворе многквартирного жилого дома на улице Мыйза горит автомобиль. Прибывшим на место спсастелям удалось потушуть возгорание.

Людей в автомобиле не было.

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