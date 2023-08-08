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ОДИН ВОПРОС ⟩ Продолжается ли действие пожароопасного периода?

Северное побережье
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Индрек Пунг.
Индрек Пунг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

14 июня Спасательный департамент ввел по всей Эстонии пожароопасный период в связи с засухой, что означало запрет на разведение костров, приготовление гриля и курение на участках, покрытых лесом и другой растительностью, а также на участках с торфяной почвой.

Руководитель кризисного бюро Идаского спасательного центра ИНДРЕК ПУНГ:

- На данный момент все закончилось. Спасательный департамент имеет право объявить пожароопасное время, и это основано на соблюдении индекса пожарной опасности метеослужбы. Если этот показатель поднимается достаточно высоко, а также увеличивается количество вызовов, то это объявляется. Однако при падении индекса действие периода пожарной опасности отменяется. В последнее время почти каждую неделю идут дожди, поэтому продолжение пожароопасного времени неоправданно. Теперь есть другие риски, к которым должен быть готов Спасательный департамент, например, в понедельник мы получили предупреждение о смерче.

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