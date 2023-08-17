ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Атомная станция и людские страхи

Многие люди и сегодня, говоря об атомной энергетике, отталкиваются от произошедшей в 1986 году в Украине Чернобыльской катастрофы. Люди помоложе помнят также о вызванной землетрясением и цунами аварии на Фукусиме в Японии, после которой, например, Германия и Швейцария решили вообще отказаться от атомной энергетики.

Эти несчастья наверняка заставили инженеров сделать атомную технологию еще более безопасной. По крайней мере, планирующее строительство атомной станции в Вирумаа предприятие "Fermi Energia" утверждает, что их технология в разы безопаснее, нежели на построенных десятки лет назад станциях.

Минувшие осень и зима показали, что наша потребность в энергии столь велика, что на фоне увядающий сланцевой энергетики мы можем в будущем оказаться в трудном положении. Имеющимися в наличии сегодня технологиями мы не компенсируем это в ближайшие годы даже за счет возобновляемых источников. Атомная станция могла бы стать таким производством, которое дало бы толчок развитию Ида-Вирумаа, ведь вдобавок к паре сотен высокооплачиваемых рабочих мест она означала бы и косвенные рабочие места. Кроме того, местным людям обещают более дешевые электроэнергию и центральное отопление.

Несмотря на все позитивное, опасения людей понятны, и, похоже, пытающиеся принести атомную электроэнергию в Эстонию считаются с этим, когда говорят, что против воли местных людей они строить станцию не будут. Сейчас самое время развеять страхи.