ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сложная миссия генерала

В течение многих лет многие политики и чиновники говорили о том, что плата за загрязнение должна принадлежать региону, где загрязнение происходило и происходит, чтобы ее можно было использовать для улучшения поврежденной среды обитания. Да, принцип очень правильный, говорят они, только действий не последовало...

Если из экологических платежей взять только плату за загрязнение, то таковой сланцевые предприятия Ида-Вирумаа уплачивают почти 30 миллионов евро в год. Если плата за загрязнение будет расти такими темпами, как того хочет Министерство климата, то через четыре года эта сумма составит 50 миллионов евро, что стало бы значительными дополнительными деньгами для самоуправлений Ида-Вирумаа на улучшение местной жизни.

Но, несмотря на всю логику, согласно которой плату за загрязнение следует направлять туда, где был причинен ущерб, все же существует несколько "но", которые затрудняют успех миссии генерала Кийли. Если эти деньги направить в Ида-Вирумаа, то необходимо изменить нынешний порядок распределения платежей за загрязнение, большая часть которых шла на финансирование тысяч экологических проектов по всей Эстонии. Коллеги в Рийгикогу могут похлопать Меэлиса Кийли по плечу, мол, все правильно делаешь, но… как мы это поддержим и что об этом скажут наши собственные избиратели?