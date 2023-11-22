Ночью застрявшему на лестнице человеку понадобилась помощь

Северное побережьеЛюганузеНочью застрявшему на лестнице человеку понадобилась помощьСеверное побережье22 ноября 2023, 11:09FacebookCommentsЛестница в многоквартирном доме. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / ArhiivНемного курьезная неприятность случилась с жителем Кивиыли в ночь на среду, 22 ноября.В 00.42 спасатели были вызваны в город Кивиыли Люганузеской волости, где нога человека застряла между перилами лестницы. Спасатели успешно освободили его ногу.Также на место прибыла скорая помощь, но медики в данном случае не понадобились.FacebookCommentsКлючевые слова спасателизастрял Pекомендуем