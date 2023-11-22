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Ночью застрявшему на лестнице человеку понадобилась помощь

Северное побережье
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Лестница в многоквартирном доме. Фото иллюстративное.
Лестница в многоквартирном доме. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Немного курьезная неприятность случилась с жителем Кивиыли в ночь на среду, 22 ноября.

В 00.42 спасатели были вызваны в город Кивиыли Люганузеской волости, где нога человека застряла между перилами лестницы. Спасатели успешно освободили его ногу.

Также на место прибыла скорая помощь, но медики в данном случае не понадобились.

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Люганузе
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