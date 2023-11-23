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Бивший дочку ремнем нарвитянин отправился в тюрьму

Эрик Калда
, журналист
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Поднимавшего руку на членов семьи мужчину приговорили к реальному заключению, и в течение трех лет ему нельзя также приближаться к своим жертвам.
Поднимавшего руку на членов семьи мужчину приговорили к реальному заключению, и в течение трех лет ему нельзя также приближаться к своим жертвам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к заключению мужчину, который бил свою несовершеннолетнюю дочь ремнем. Кроме того, ему в течение трех лет запрещено приближаться к своей супруге и дочери.

Артура (34) отдали под суд в уголовном порядке по обвинению в насилии в отношении членов своей семьи. В апреле прошлого года он в ходе словесной перепалки толкнул свою супругу и она упала спиной на камень. После этого мужчина подошел к лежавшей на земле женщине и схватил ее за грудки. Когда женщина поднялась и захотела уйти, мужчина толкнул ее снова и она упала на руку.

В январе этого года Артур несколько раз ударил кожаным ремнем свою несовершеннолетнюю дочь, причинив ей боль и телесные повреждения - кровоподтеки на разных частях тела.

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