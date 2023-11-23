Бивший дочку ремнем нарвитянин отправился в тюрьму

Артура (34) отдали под суд в уголовном порядке по обвинению в насилии в отношении членов своей семьи. В апреле прошлого года он в ходе словесной перепалки толкнул свою супругу и она упала спиной на камень. После этого мужчина подошел к лежавшей на земле женщине и схватил ее за грудки. Когда женщина поднялась и захотела уйти, мужчина толкнул ее снова и она упала на руку.