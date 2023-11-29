С 1 декабря можно ходатайствовать о получении рыболовной карты на следующий год

С пятницы, 1 декабря на сайте kalaluba.ee можно будет приобрести рыболовные карты на 2024 год. Удобнее всего оформить рыболовную карту в интернете.
Ходатайство можно подать также в представительствах Департамента окружающей среды, отправить по почте или передать дигитально подписанное ходатайство электронным письмом на адрес info@keskkonnaamet.ee.
По словам руководителя отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймара Ракко, перед оформлением новой рыболовной карты необходимо убедиться, что подан обязательный отчет об улове на основании рыболовной карты предыдущего периода, а также быть в курсе об изменениях в ограничениях на рыбалку. «Рыболовные карты для рыбалки в небольших озерах и на озере Выртсъярв заканчиваются быстрее, чем карты для рыбалки в море, которые доступны для большего числа рыбаков, так как срок действия рыболовных карт для рыбалки с помощью жаберных сетей уменьшился до 7 дней», — сказал Аймар Ракко.
Для ограничения лова установлен лимит на количество выдаваемых разрешений. Это обеспечит сохранение и естественное воспроизводство рыбных запасов, а также поможет снизить негативное воздействие рыболовства. В 2024 году 1% рыболовных карт будет выдаваться на основании заявок, поданных непосредственно в Департамент окружающей среды, и 99% — в электронном виде.
Ходатайства в бумажном виде будут приниматься в представительствах Департамента окружающей среды только 1 декабря с 9 до 10 часов. Заявления можно будет оставить в следующих представительствах:
Таллинн
Kopli 76, 10416 Tallinn
Кярдла
Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla
Йыгева
Suur tn 3, Jõgeva
Хаапсалу
Lahe 8, 90503 Haapsalu
Пярну
Roheline 64, 80010 Pärnu
Курессааре
Tallinna 22, 93819 Kuressaare
Тарту
Aleksandri 14, 51004 Tartu
Вильянди
Paala tee 4, 71014 Viljandi
В остальных бюро заполненные бланки можно будет оставить в почтовом ящике представительства Департамента окружающей среды.
Удобнее всего оформить рыболовную карту на сайте kalaluba.ee. Для этого надо войти в электронную среду kalaluba.ee с помощью ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. На сайте необходимо выбрать «рыболовная карта», затем отметить орудие лова, соответствующий уезд и водоем. Обязательно нужно указать дату начала рыбалки и учесть, что изменить период действия уже купленной рыболовной карты невозможно. Оплатить рыболовную карту можно сразу после подачи заявки в интернет-банке или кредитной картой.
Купить рыболовную карту в электронной среде можно только на своё имя. Ходатайство о рыболовной карте от имени другого лица можно подать лишь в представительстве Департамента окружающей среды, и для этого требуется письменная доверенность, так как кроме права на рыбную ловлю рыболовная карта накладывает на владельца карты обязанность представления отчета об улове. Департамент не может допустить такой ситуации, при которой возможно приобрести рыболовную карту на имя другого человека без его ведома, обязав тем самым владельца рыболовной карты подать отчет об улове.
Ведь если впоследствии отчёт не будет представлен, то это может обернуться штрафом. Отчет об улове должен быть представлен даже в том случае, если владелец рыболовной карты не ходил на рыбалку или же улова не было. Данные об улове можно представить в электронном виде на сайте kalaluba.ee, в представительстве Департамента окружающей среды или отправить по почте. После подачи отчета можно будет приобрести новую рыболовную карту.