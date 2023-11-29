С 1 декабря можно ходатайствовать о получении рыболовной карты на следующий год

Удобнее всего оформить рыболовную карту на сайте kalaluba.ee. Для этого надо войти в электронную среду kalaluba.ee с помощью ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. На сайте необходимо выбрать «рыболовная карта», затем отметить орудие лова, соответствующий уезд и водоем. Обязательно нужно указать дату начала рыбалки и учесть, что изменить период действия уже купленной рыболовной карты невозможно. Оплатить рыболовную карту можно сразу после подачи заявки в интернет-банке или кредитной картой.

Купить рыболовную карту в электронной среде можно только на своё имя. Ходатайство о рыболовной карте от имени другого лица можно подать лишь в представительстве Департамента окружающей среды, и для этого требуется письменная доверенность, так как кроме права на рыбную ловлю рыболовная карта накладывает на владельца карты обязанность представления отчета об улове. Департамент не может допустить такой ситуации, при которой возможно приобрести рыболовную карту на имя другого человека без его ведома, обязав тем самым владельца рыболовной карты подать отчет об улове.