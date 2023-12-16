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Алексея Евграфова выдвинули в совет оперы "Эстония"

Северное побережье
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Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Депутат Рийгикогу Эстер Карузе (Центристская партия) отказалась от работы в совете Национальной оперы "Эстония". Как сообщает Rus.ERR, центристы теперь предлагают назначить в совет депутата от Ида-Вирумаа Алексея Евграфова, кандидатуру которого уже одобрила комиссия по культуре.

"С учетом того, что я вхожу в группу поддержки Рийгикогу по расширению здания оперы, то расцениваю свое предстоящее назначение в совет как логичный шаг", - прокомментировал Евграфов порталу Rus.ERR.

Окончательно вопрос о назначении Евграфова в совет оперы "Эстония" будет решаться в большом зале Рийгикогу. Из депутатов парламента в этот совет входят также Кадри Тали ("Eesti 200") и Сигне Киви (Партия реформ).

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Эстония
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